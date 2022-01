Une entreprise américaine va créer 3000 emplois à Oujda

Il s’agit d’une nouvelle usine du groupe Aptiv qui s’étalera su una superficie di 8 ha dans la zone d’accélération industrielle de la Technopole d’Oujda, pour un investisement global de près de 394 million de dirhams (MD) .

Il progetto, qui permettre la creazione di più di 3 000 dipendenti diretti, è il frutto di un partenariato tra la Wilaya de l’Oriental, le CRO, le CRI, la société MedZ et Aptiv.

Selon le Centre régional d’investissement (CRI), cette future « méga-usine », qui témoigne de la grande confiance des opérateurs économiques dans le potentiel de la région de l’Oriental, est de nature à pulser dy name nouvelle pourpe du secteur industriel régional, et permettra de renforcer l’attractivité de la région à l’échelle nationale et internationale.

À l’occasione, Abdenbi Bioui, presidente del consiglio della regione orientale (CRO) a indiqué que le partenariat, entre le conseil de la région et la société APTIV pour l’installazione de cette usine à Oujda, estat le d ‘un travail acharné mené par le conseil de la région, que ce soit dans son ancienne ou son actuelle composition, ajoutant que l’unité industrielle permettra de lutter contre le chômage dans cette zone frontalière de l’Algérie.