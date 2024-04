Rame, il nuovo “sistema” per gli investitori

L'oro è un rifugio sicuro vicino alla vetta. Ma non è l’unico metallo che ha visto salire i suoi prezzi. Anche il rame sta battendo i record. Dall'inizio dell'anno il suo prezzo è aumentato del 10%.

La domanda di rame è sostenibile perché è importante nel contesto della transizione energetica. Che si tratti di collegare parchi eolici o di produrre auto elettriche, il rame è una materia prima essenziale. Anche la Cina, il più grande consumatore di rame al mondo, influenza notevolmente la domanda e il suo impatto sul prezzo del rame. Anche l’India ha registrato un aumento della domanda del 18% lo scorso anno e si prevede che questa tendenza continui. Di fronte a questa esplosione della domanda, l’offerta a volte fatica a tenere il passo. Negli ultimi anni, infatti, le quantità estratte dal colosso minerario Coldico (Cile) hanno continuato a diminuire. In Perù, il secondo produttore mondiale, si registrano disordini sociali che rendono incerta la produzione finale. Fortunatamente, il dollaro debole ha permesso ai principali importatori di rame di pagare di più per le materie prime senza subirne le conseguenze.

Per l’industria e i consumatori, se i prezzi continuano a salire e il dollaro si rafforza, ciò potrebbe avere un impatto sui costi di produzione e sul prezzo di vendita di molti dispositivi contenenti rame. D’altra parte, per gli investitori, questa è un’ottima notizia. Al prezzo di 9.295 euro la tonnellata, il rame ha colori. Deutsche Bank prevede che questa situazione continui per qualche tempo. La banca prevede che il prezzo obiettivo del rame raggiunga i 9.600 dollari la tonnellata. La stessa Bank of America prevede un prezzo di 10.250 dollari per tonnellata alla fine di quest'anno. Gli analisti della città guardano un po’ più avanti e prevedono un tasso di 12.000 dollari la tonnellata entro due anni.