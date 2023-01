Molte banche alzeranno i tassi di interesse sui loro conti di risparmio lunedì

DottA fine dicembre diverse banche hanno già deciso di aumentare i tassi di interesse sui libretti di risparmio. All’inizio di gennaio è stata la volta di Biobank e BNP Paribas Fortis.

Deutsche Bank, CBC, Bellevues e Kytrade

KBC Bank, KBC Brussels e CBC sono state la seconda banca più grande – dopo Belfius – ad aumentare i tassi di interesse sui risparmi e sui premi fedeltà. Così, in un conto deposito classico, il tasso base sale dallo 0,01% allo 0,35% e il premio fedeltà sale dallo 0,10% allo 0,25%. Quindi il premio totale diventa dello 0,60%. Si tratta di 0,10 punti percentuali in più rispetto all’aumento annunciato da Belvius. Queste tariffe entreranno in vigore il 8 gennaio 2023.

Belfius ha annunciato che aumenterà il tasso di interesse di base e il bonus fedeltà sul suo conto di risparmio strutturato, rispettivamente dallo 0,01% allo 0,35% e dallo 0,10% allo 0,15%. Entreranno in vigore questo 2 gennaio Su tutti i conti di risparmio strutturati esistenti.

Belfius propone da lunedì anche un nuovo specifico conto deposito strutturato, Fidelity, che offre un bonus fedeltà molto più alto (0,65% e 0,15% anche tasso base) ed è destinato ai clienti che intendono risparmiare a lungo termine una somma di denaro in linea di principio non verranno utilizzati durante l’anno.

Come altre banche prima di essa, anche Deutsche Bank ha annunciato aumenti dei tassi di interesse, da 9 gennaio . Il conto di risparmio DB Intensiv Plus offrirà ora un tasso base dello 0,35% e un bonus fedeltà dello 0,15%. Tali percentuali sono speculari per gli altri due prodotti di risparmio, il “Conto Fedeltà DB E” e il “Conto Risparmio E DB” con tasso base dello 0,15% e premio fedeltà dello 0,35%. I prezzi erano precedentemente limitati al minimo legale dello 0,11% con un tasso base dello 0,01% e un premio assicurativo dello 0,1%.

Anche Keytrade Bank ha deciso di aumentare le sue tariffe da allora 1 dicembre. Il tasso base è passato dallo 0,01% allo 0,50% per i conti di risparmio Azur e allo 0,30% per i conti Alta Fedeltà. È stato aggiunto un bonus fedeltà rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70%.







Si verificheranno molti cambiamenti 9 gennaio per i clienti ING. Il nuovo conto di risparmio denominato “ING Savings Account” offrirà un tasso base dello 0,35% con un bonus fiduciario dello 0,65%.

Il conto deposito “ING Epargne Tempo” offrirà un tasso base dello 0,70% e un premio fedeltà dello 0,70%. È destinato a risparmi regolari, ma limitati. L’importo fisso che può essere depositato lì è un massimo di 500 EUR al mese. Infine, ING sta aumentando le tariffe di tutti i tradizionali conti di risparmio regolamentati allo 0,40% del tasso base e allo 0,10% del trust premium. Inoltre, dal 9 gennaio, sarà possibile aprire solo un conto ING Green Savings per le garanzie di locazione.

Argenta aumenterà i tassi di interesse sui suoi conti di risparmio 1 febbraio 2023 , ha affermato la banca belga. Argenta aumenterà i tassi di interesse sul risparmio online e sui conti “Maxi” allo 0,35% del tasso base, insieme a un premio fedeltà dello 0,25%.

Il 1° febbraio la banca lancerà anche un “conto crescita”. Ciò fornirà una ricompensa di fedeltà più elevata per i clienti che sono disposti a risparmiare a lungo termine. Il rendimento su questo conto sarà fino allo 0,15% di interesse principale e al bonus fedeltà dello 0,75%. I clienti possono depositare un importo mensile fino a 500 EUR.



BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis, Fintro e Ciao banca! BNP Paribas Fortis ha annunciato venerdì che adeguerà le tariffe per i conti di risparmio tradizionali regolamentati esistenti, a partire dal 1° febbraio 2023.

Il tasso base passerà dallo 0,01% allo 0,15%, mentre il premio fedeltà rimarrà invariato allo 0,10%.

Il principale attore del mercato bancario belga ha inoltre annunciato il lancio di un nuovo conto di risparmio strutturato (“Extra Saving Account”) che offrirà un tasso di interesse base dello 0,50% e un premio fedeltà dello 0,75%. Il saldo di questo nuovo conto è limitato a 100.000 EUR.

Biobanca

Fa 1 febbraio Nel prossimo futuro, i conti di risparmio regolamentati Fidelity Plus, Excellence e Youth vedranno aumentare la loro tariffa base allo 0,25% e il bonus fedeltà (per ogni nuovo versamento o qualsiasi importo esistente per il quale viene rinnovato il periodo di fedeltà) allo 0,25%, mentre per sul conto Classic la tariffa aumenterà Basic allo 0,30% e il bonus fedeltà allo 0,10%.

Il conto deposito strutturato Step Up, che permette di risparmiare fino a 750€ al mese e che sarà nuovamente disponibile per l’apertura dal 1° febbraio 2023, offrirà una rata base dello 0,25% e un premio fedeltà dello 0,80%.