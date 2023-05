Rafael Nadal ha perso al Roland Garros? Video spam

Sarà Rafael Nadal al Roland Garros a provare a vincere il suo 15esimo titolo sulla terra battuta parigina. Questa è la domanda da un milione di dollari che viene posta giorno dopo giorno sulle labbra degli appassionati di tennis. Lo spagnolo non è sceso in campo dalla sua prematura uscita a Melbourne. Per settimane il re d’ocra ha rimandato il suo ritorno: Montecarlo, Barcellona, ​​Madrid e poi Roma. Tutta la preparazione per il secondo grande campionato della stagione è scivolata nel dimenticatoio.

Nessun Roland-Garros = fuori dai primi 100 Ogni prova che esce da una fonte ufficiale o fiorisce sui social network riguardo a Rafael Nadal suscita passioni. L’ultimo non è molto incoraggiante poiché abbiamo visto in un video girato mercoledì scorso a Maiorca presso l’accademia del giocatore, la sofferenza di Rafael Nadal circondato dal suo staff tecnico. Fatica o dolore, nessuno lo sa davvero, ma non vediamo un’atmosfera allegra in queste foto. Se ignora il Roland Garros, lo spagnolo perderà 2.000 punti dal suo podio nel 2022 e potrebbe ritrovarsi il giorno dopo il Grande Slam di Francia intorno al 130° posto al mondo. L’assenza da Parigi ravviverà anche le discussioni sul possibile ritiro del giocatore, che il 3 giugno festeggerà il suo 37esimo compleanno.