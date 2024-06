Carlos Alcaraz è vicino a sconfiggere Stefanos Tsitsipas, segui la partita dei quarti di finale

Benvenuti in questa diretta dedicata ai quarti di finale del torneo di tennis Roland Garros tra il prodigio spagnolo Carlos Alcaraz e il greco Stefanos Tsitsipas, finalista alla Porte d’Auteuil nel 2021.

Di cosa si tratta? Dalla finale di oggi al Roland Garros, tra due serie contendenti al titolo. Alla ricerca del primo titolo sulla terra parigina, Alcaraz e Tsitsipas ospiteranno la sessione serale sul Campo Centrale.

O? In campo Philippe Chatrier al Roland Garros di Parigi.

Quando ? Non prima delle 20:15

Su quali canali? Amazon PrimeVideo.

Chi ospita il live streaming? Racchetta e soprattutto tastiera in mano, Valentin Moinard andrà in rete per commentare questo incontro.

Di cosa non parleremo? Cosa ha causato l’amnesia dopo il concerto di Taylor Swift?

