“Sono io che guido la macchina?” : Remco Evenepoel torna in elicottero dopo la 7a tappa del Giro (Video)

Arrivato in cima al Gran Sasso d’Italia, Remco Evenepoel ha dimostrato di non cedere un solo secondo agli avversari. Il belga è arrivato quarto nella settima tappa, e rimane secondo nella classifica generale.

Dopo le interviste alla fine del palco, Remko e diversi compagni di squadra si sono diretti verso un elicottero. Un modo più veloce per raggiungere l’hotel risparmiando energia. Prima di salire sul mezzo, il campione del mondo ha detto: “Sono io che devo guidare?” , che ha fatto ridere il pubblico presente sull’altopiano.

Cosa ricordare della settima tappa del Giro: i favoriti si neutralizzano a vicenda, giornata tranquilla per Evenepoel e vittoria per Davide Bais

Se il ritorno farà guadagnare tempo a Remco Evenepoel, non potrebbe essere meno nervoso. “Ammetto di essere un po’ spaventatoSi è fermato prima di prendere il sedile posteriore e lasciare il posto accanto al pilota al compagno di squadra Ilan van Wilder.

secondo GiornaleLe squadre del Giro avevano il diritto di scegliere cinque corridori da far scendere in elicottero. Un ritorno nonostante tutto che ripaga delle formazioni di cui la Quick Step ha approfittato per rilanciare il proprio leader.