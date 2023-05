Giro 2023: Paret-Peintre vince la quarta tappa, Evenepoel cede la maglia rosa alla Leknessund

La quarta tappa del Giro è stata segnata da una fuga ed è stato Aurélien Paret-Peintre a vincere. Il francese ha battuto il Leknesund in volata a due, ma il norvegese potrà consolarsi con la maglia rosa riconquistata da Remko Evenpoel. Nel gruppo Preferiti non è stato possibile segnalare alcuna differenza.

Dopo un altro sprint nella tappa 3, i corridori affrontano le prime discese martedì. La lotta infuria per prendere la secessione.

Il buon tiro deve ancora iniziare in cima al Passo delle Crocelle dove Thibaut Pinot Prendi i punti. Alla fine è arrivato alla discesa, dopo più di 70 km, 7 ragazzi si sono staccati. Troviamo in particolare il norvegese Leknessund, a 1:40 diEvenbuild In generale, così come Barjeel.

La sinergia è buona nel gruppo di testa ei compagni di squadra di Evenpoel sono quelli che controllano il gruppo. Il distacco inizialmente si è stabilizzato a circa 4 minuti, ma è salito a 5 minuti e 30 a 30 km dal traguardo.

Mancano ancora più di 4 minuti per avvicinarsi alla salita del Colle Mollia. nel gruppo di testa, Nicola Consey È il primo ad accelerare e prendere qualche metro di vantaggio ma viene preso e abbattuto Tom Scogin. In bocca al lupo visto che il lettone è stato beccato e sono solo tre in testa: Paret- pittoreE Ghebreigzabhier LikeneSound. Il norvegese è il più forte e fa saltare tutti in aria ma il francese torna piatto.

Aurélien Paret-Peintre si è poi dimostrato il più veloce in gara e ha vinto la quarta tappa. Andreas Leknesund recupera una casacca di Remco Evenepoel, che arriva con il resto dei favoriti in poco più di due minuti.