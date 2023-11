Questo venerdì è il Black Friday: ecco 5 consigli per evitare di essere truffati

Questo venerdì si svolgerà l’annuale Black Friday. Per molti di voi c’è l’opportunità di provare a trovare un buon affare. Quali diritti e vantaggi mantieni, soprattutto quando acquisti online? L’economia FPS ha cinque domande a cui rispondere.

Sugli scaffali dei negozi troverai sconti molto interessanti, a volte fino all’80%. “Chiediti se questo è troppo bello per essere vero. Sono inclusi costi aggiuntivi? Hai il prezzo totale?“, consiglia FPS Economy.

Quindi FPS Economy consiglia di confrontare i prezzi: “Il prezzo di riferimento per un prodotto applicativo specifico nello spazio di vendita fisico dell’azienda può differire dal prezzo di riferimento per lo stesso prodotto, ad esempio, nel negozio online della stessa azienda“.

“La pubblicità delle riduzioni di prezzo deve essere veritiera e non ingannevole“, afferma il Servizio pubblico federale: “Dovresti beneficiare di un vantaggio reale rispetto al prezzo “di riferimento”, ovvero il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l’applicazione del ribasso. Anche questo prezzo di riferimento deve essere notato!“

Hai il diritto di annullare il tuo acquisto, ma soloA condizione che ciò avvenga a distanza e da un venditore situato nell’Unione Europea“Hai SPF”, risponde Diritto di recesso Entro 14 giorni dal momento in cui ricevi il prodotto.

I miei acquisti non fanno per me…posso annullarli?

Prima di acquistare un prodotto, soprattutto online, è bene porsi le domande giuste. “Quindi controlla se è sicuro e se riesci a trovare l’identità del venditore. E la reputazione del negozio online? Ci sono condizioni per la vendita? Controlla tutto questo prima di effettuare l’acquisto“, consiglia FPS Economy.

Per quanto riguarda i negozi fisici: “Sei permanentemente impegnato e non puoi revocare la tua decisione, a meno che il venditore non lo dichiari.“.

I miei acquisti sono in garanzia?

Questo vale anche se l’articolo viene acquistato da un venditore nell’Unione Europea. La garanzia legale rimane valida durante il Black Friday. “Per due anni, il tuo acquisto è coperto in caso di non conformità.“, conferma l’economia FPS, ma attenzione: “Se si verifica un problema, è necessario contattare sempre il venditore finale e non il produttore“.

In caso di disaccordo, a chi mi devo rivolgere?

Molte organizzazioni possono aiutarti se riscontri un problema durante il processo di acquisto. Dipende dalla posizione del venditore:

Se ti trovi in ​​Belgio:Contatta il Servizio di mediazione dei consumatori: agirà da mediatore e cercherà di trovare una soluzione alla controversia con il venditore. Quando si tratta di acquisti online, tieni presente che “.be” non garantisce la presenza in Belgio. Controlla i termini e le condizioni“.

Se il sito è situato all’estero, ma all’interno dell’Unione Europea: “Il Centro Europeo Consumatori ti aiuterà a risolvere il tuo problema“.

Se il sito si trova al di fuori dell’Unione Europea:Non beneficerai quindi di nessuna delle tutele offerte ai consumatori dalla normativa europea e dovrai fare affidamento sulla buona fede del venditore. pensaci!“