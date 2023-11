Con l’arrivo di Xavier Neal, Proximus si sottometterà alla scienza aliena?

Nonostante tutto, i consumatori belgi dovrebbero essere contenti di questo primo passo di Xavier Niel nel mercato belga? Perché il miliardario francese si è comunque fatto conoscere all’inizio degli anni 2000 creando il primo operatore low cost. In Francia ha lanciato Free Mobile, una società che offre servizi di telefonia via Internet a prezzi scontati, sufficienti ad esercitare una forte pressione sugli altri operatori, pressione che ha portato al ribasso dei prezzi di tutti i servizi di telecomunicazioni. Quindi tutti i vantaggi per i consumatori.

Se la politica di Xavier Niel è quella di fornire servizi ai prezzi più bassi possibili sul mercato, questo non dovrebbe verificarsi qui con una semplice quota del 6% in Proximus. Soprattutto da oggi ho sostanzialmente intrapreso una strategia di espansione. Forte del suo successo, Xavier Niel ha acquisito quote di società di telecomunicazioni in diversi altri paesi europei, come Irlanda, Polonia, Italia… e l’anno scorso ha acquisito una partecipazione nella società britannica Vodafone.

L’impero delle telecomunicazioni dell’uomo d’affari conta quasi 50 milioni di abbonati e un fatturato complessivo di oltre 10 miliardi di euro. Ha inoltre maturato un’esperienza unica nel campo delle reti in fibra ottica, collegando più di 40 milioni di abitazioni nelle sue diverse regioni geografiche.