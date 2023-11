Mercoledì una nuova giornata di lavoro nel settore della grande distribuzione: cosa dobbiamo aspettarci?

Le azioni di mercoledì hanno lo scopo di mostrare la rabbia dei lavoratori, ma anche di esercitare pressione sui datori di lavoro. Giovedì, il giorno successivo a questo giorno lavorativo, è infatti previsto un nuovo ciclo di trattative.

Non sono previste grandi interruzioni per i consumatori questo mercoledì. Di solito non ci sono restrizioni per l’uscita dei camion dai magazzini. Poiché il giorno dell’evento è stato pianificato in anticipo, i supermercati hanno potuto riempire e rifornire i propri scaffali in previsione del giorno dell’evento.