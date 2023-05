Questo trattato ha inavvertitamente ritardato lo scioglimento dell’Artico di 15 anni

Jonathan Nakstrand via AFP Jonathan Nakstrand via AFP L’Artico si è riscaldato quattro volte più velocemente del resto del mondo negli ultimi 40 anni

Clima – Gli scienziati ci danno buone notizie sul clima. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, il Protocollo di Montreal, firmato nel 1987, ha ritardato notevolmente gli effetti del cambiamento climatico nell’Artico… mentre si pensava di ridurre il buco nell’ozono, sopra l’Antartide.

I ricercatori delle Università di Santa Cruz, Columbia ed Exeter stimano che questo trattato abbia permesso suo malgrado di ritardare di 15 anni la prima estate artica senza ghiaccio. Questo evento storico del cambiamento climatico è attualmente previsto per la metà del secolo, quando sarebbe potuto accadere solo tra pochi anni.

Trattato contro il buco nell’ozono

Tuttavia, il protocollo di Montreal non è stato originariamente progettato per il clima ma per la conservazione dello strato di ozono. Nel 1985, l’umanità venne a sapere che si era formato un buco nell’atmosfera sopra la sua testa. Ancora peggio, questo buco sta diventando sempre più allarmante ogni anno. catastrofe provocata CFCche sono gas utilizzati dagli anni ’30 in prodotti di uso quotidiano come frigoriferi, condizionatori d’aria e aerosol.

È uno shock generale, perché lo strato di ozono è essenziale per la sopravvivenza dell’umanità. Dobbiamo agire rapidamente in modo da non vedere il buco ingrandirsi e, si spera, invertire la tendenza. Nel giro di due anni, una trentina di Paesi hanno deciso di ridurre drasticamente l’uso di prodotti che danneggiano lo strato di ozono, codificandolo nero su bianco nel Protocollo di Montreal.

Successivamente, sempre più paesi hanno deciso di firmarlo, tanto che nel 2009 il Protocollo di Montreal è diventato il primo trattato ambientale a raggiungere la ratifica universale, con 196 firmatari. Il buco nello strato di ozono si sta gradualmente riducendo. Ma il Protocollo di Montreal è stato particolarmente efficace anche per il clima.

Hai rifiutato i cookie relativi ai contenuti di terze parti attivandoli. Quindi non sarai in grado di riprodurre i nostri video che necessitano di cookie di terze parti per funzionare.

Stai utilizzando un ad blocker. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. Non puoi visualizzare questo contenuto per i seguenti motivi: Se non ti trovi in ​​nessuno di questi due casi, contattaci all’indirizzo aide@huffingtonpost.fr.

Nessuna estate senza ghiaccio nell’Artico prima del 2050

“I nostri risultati mostrano chiaramente che il Protocollo di Montreal era un trattato di protezione del clima molto forte, e ha fatto molto di più che affrontare il buco nello strato di ozono sopra l’Antartide”, affermano i ricercatori universitari di Santa Cruz, Columbia ed Exeter. Stabile.

Confrontando i modelli climatici di come sarebbe potuto essere il pianeta senza il trattato e quello che è oggi, hanno scoperto che la restrizione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, sostanze che riducono lo strato di ozono, di cui i CFC costituiscono la maggior parte, ha avuto un impatto significativo sul clima.

Senza il suo forte declino, gli scienziati stimano che il pianeta potrebbe riscaldarsi di altri 0,5°C entro il 2050. Ancora peggio, la calotta polare nell’Artico sarebbe di circa 1°C più calda del previsto.

Come puoi vedere nella figura qui sotto, le conseguenze sul ghiaccio sono impressionanti. I ricercatori stimano che 1.000 tonnellate di emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono abbiano risparmiato circa 7 km2 Ghiaccio artico.

Secondo lo studio, 1.000 tonnellate di emissioni di ODS evitate fanno risparmiare circa sette chilometri quadrati di ghiaccio marino nell’Artico. READ Torna sul tavolo la questione dei trasferimenti sanitari

Perché oltre a distruggere lo strato di ozono, le sostanze che riducono lo strato di ozono hanno un effetto serra molto forte. Ad esempio, i clorofluorocarburi (CFC), a parità di massa, hanno un’energia di riscaldamento da 5.000 a 14.000 volte superiore a quella dell’anidride carbonica (CO). 2 ), i principali gas a effetto serra responsabili del cambiamento climatico. Una volta nell’atmosfera, anche le sostanze che riducono lo strato di ozono hanno una durata particolarmente lunga.

Ridurli ha rallentato il cambiamento climatico, ma ovviamente non l’ha invertito. A causa delle attività umane, il pianeta si è già riscaldato in media di 1,1°C dall’era preindustriale, e questa cifra è salita a 2,2°C nel continente europeo. Entro la fine del secolo, lo scenario preferito dagli scienziati e dal governo era quello della Francia, dove il termometro è salito di 4 gradi: uno scenario una volta peggiore che è diventato più che probabile.

Vedi anche su Se hai un post: