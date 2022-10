Igiene orale. La nostra bocca riflette la nostra salute.

In che modo la bocca gioca un ruolo fondamentale nella nostra salute?

Dott. Bruno Donatini: Protegge il nostro corpo da virus e batteri nocivi provenienti dal mondo esterno. La sua funzione è anche digestiva: coordina vari meccanismi (masticazione, salivazione, deglutizione). Per svolgere correttamente le sue funzioni, Le sue piante dovrebbero essere varie ed equilibrate. Infine, svolge un ruolo protettivo. Attraverso l’auscultazione, il medico può rilevare alcuni disturbi, come la malattia parodontale, e impedire che si sviluppino in malattie più gravi (morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, ecc.).

