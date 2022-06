Tempeste e basse temperature venerdì 24 giugno 2022?

L’ondata di caldo è apparsa molto presto quest’anno. Le temperature di 43°C sono ancora molto rare per giugno. Per fortuna sono arrivate le tempeste a confortarci a causa di Sono riusciti a rinnovare l’atmosfera in Francia. Le previsioni del tempo di domani prevedono più temporali nella maggior parte del paese. In mattinata si salveranno solo pochi angoli del Mediterraneo e della Francia settentrionale. Lungo la costa della Manica le nuvole saranno molto presenti, così come da Orleans a Bourges, così come a Digione. Altrove, la mattinata sarà scandita da diversi acquazzoni tempestosi. Sul versante di Mercurio, il Mediterraneo mostrerà solo circa 20 gradi, ad eccezione di Marsiglia che prevede 23 gradi. Altrove, le temperature vanno dai 14 di Aurillac ai 18 di Lione, Parigi e La Rochelle. Ne farà 15 a Rennes, 16 a Nantes e 17 a Bordeaux e Troyes.

Meteo di domani: tempo molto instabile nel pomeriggio

Le piogge continueranno nella metà orientale del Paese. A ovest il cielo cominciava a schiarirsi, anche se alcune nuvole persistevano. Le tempeste occuperanno la Valle del Rodano e il nordest. Anche sul versante mediterraneo non mancheranno i fulmini. In Bretagna, fai attenzione ai venti che a volte soffiano forte venerdì pomeriggio. Le previsioni meteo di domani riportano temperature relativamente calde nella seconda parte della giornata. Con 17 gradi Celsius, il palmo di Brest vince il livello più basso di mercurio. La temperatura sarà di 18 gradi ad Aurillac, 20 a Cherbourg, 23 a Lille, Bordeaux e Lione, 25 a Tolosa e Strasburgo, 26 ad Ajaccio e Marsiglia, e 27 a Nizza e Perpignan. Montpellier registrerà la temperatura più alta di 28 gradi Celsius.

È un fine settimana piuttosto instabile. C’è infatti una perturbazione che attraverserà l’Atlantico e nei prossimi giorni raggiungerà tranquillamente tutta la Francia. Tuttavia, le temperature scendono bene e sarai solo in stagione. La freschezza andrà a beneficio dei nostri giardini. Purtroppo sarà ancora presente pioggia con abbondanti rovesci, soprattutto sabato pomeriggio. Pertanto, il meteo di domani annuncerà diversi giorni di instabilità. Il cielo inizierà a schiarirsi all’inizio della prossima settimana e il sole tornerà in grande stile. Nel frattempo, non dimenticate di festeggiare con Jean-Baptiste domani, venerdì 24 giugno 2022. Tutto il team di NextPlz vi augura una buona giornata, a domani per il bollettino meteo del fine settimana!