Quali sono i rischi dell’assunzione di ossicodone?

Francia 3

Negli Stati Uniti la dipendenza da ossicodone è una vera piaga. Lunedì 22 maggio, l’Associazione Francese di Farmacologia ha messo in guardia contro questo potente antidolorifico. che dire ? Un aggiornamento con il giornalista e medico Damien Muskert che presenta sul Gruppo 19/20.

L’ossicodone sta scatenando il caos negli Stati Uniti. In Francia, l’Associazione di Farmacologia mette in guardia contro questo potente analgesico. Con questo potente farmaco analgesico, della famiglia degli oppioidi, c’è un rischio di abuso e dipendenza maggiore con l’ossicodone che con la morfina. Il giornalista e Dr. Demian Muskert presenta la presentazione del gruppo 19/20, lunedì 22 maggio. Lo indica “Degli 11,9 milioni di pazienti a cui sono stati prescritti oppioidi nel 2021, 300.000 erano in terapia con ossicodone. Un aumento del 738% tra il 2006 e il 2017”.

“Farmaci molto utili”

Il professionista sanitario rassicura e spiega “La prescrizione è altamente incorniciata in Francia.” “Dovresti conoscere i segni di abuso: ad esempio, se aumenti le quantità che assumi, se accorci il tempo tra due dosi o se aumenti o senti un forte effetto psicostimolante dopo aver assunto il medicinale. Consulta il tuo medico, poiché potresti scivolare nell’abuso o nella dipendenza.raccomanda Damien Maskert che lo cita “Gli oppiacei rimangono farmaci molto utili.”

tra le nostre fonti

SFPT

lui ha

Elenco non esaustivo