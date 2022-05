“Questo ragazzo è tuo!”

Questa settimana, il processo è stato interrotto da un evento insolito Johnny Depp per me Ambra sentita. Sebbene la procedura si occupi di questioni molto serie, ciò non ha impedito alla signora di sfruttare la situazione per attirare l’attenzione su di sé. I fatti sono accaduti lunedì mattina, quando il giudice aveva appena annunciato una breve pausa e la stanza era appena salita. ” Giovanni, ti amo! Le nostre anime sono connesse! Una donna esultava dal fondo dell’aula, dice la giornalista, Annette Levy, a Legal and Crime Media, che trasmette intere sessioni su Youtube. Credendo in una semplice dichiarazione d’amore di un fan, la star di “Pirati dei Caraibi” si è girata per salutarla. Senza dubbio si è congratulata con se stessa per aver attirato la sua attenzione, e poi ha fatto cenno al bambino tra le braccia prima di rilasciare: Questo bambino è per te! Fortunatamente per lei (o sfortunatamente, a seconda del punto di vista), l’incidente non ha catturato le telecamere, come è successo durante la pausa.







Poi un cliente ha scortato la giovane fuori dalla stanza, ma è stata presto trovata dal giornalista, che ha condotto la sua piccola indagine. ” La donna ha finalmente confermato al nostro assistente di produzione che stava scherzando annunciato in un tweet. Lo scherzo non è del massimo gusto, ma non è nuovo. Fin dall’inizio, al processo non sono mai mancati i momenti al chiaro di luna, che spesso vengono catturati e dirottati. Pensiamo in particolare alla posizione degli avvocati di Amber Heard che, quando interrogavano Johnny Depp, spesso si prendevano pause molto (molto) lunghe, o ripetevano più volte le stesse domande. Meno comunemente, varie testimonianze della star di “Aquaman” sono state oggetto di aspro ridicolo sui social network, dove certe sequenze vengono trasformate in meme. Questa presa in giro, pur tipica di Internet, è seriamente in contrasto con i gravi temi affrontati durante il procedimento, siano esse le accuse di violenza domestica, ma anche i gravi problemi di dipendenza e di abuso eccessivo di droghe e alcol. Qualunque sia la decisione del giudice, in questo caso particolare, questa perdita non dovrebbe estendersi ad altri casi di violenza contro le donne, noti o meno…