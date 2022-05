L’attore Kevin Spacey è accusato di aver aggredito sessualmente tre uomini

Il British Royal Prosecution Service ha annunciato giovedì che l’attore americano Kevin Spacey è stato accusato di quattro aggressioni sessuali contro tre uomini.

Belga Image







di AFP

Pubblicato il 26 maggio 2022 alle 16:40 Tempo di lettura: 1 minuto



Il British Royal Prosecution Service ha annunciato giovedì che l’attore americano Kevin Spacey è stato accusato di quattro aggressioni sessuali contro tre uomini.

Nel 2017, l’attore si è ritrovato in subbuglio dopo le accuse di violenza sessuale. In particolare, è stato accusato di essersi comportato in modo inappropriato nei confronti dell’attore Anthony Rapp, 14 anni all’epoca dei fatti. Anthony Rapp è stato il primo ad accusare l’attore 61enne di cattiva condotta sessuale. Queste accuse sono state seguite da numerose storie sul comportamento offensivo di Kevin Spacey. Dopo queste scoperte, l’attore è stato Rimosso da più produzioni di più Anche dalla serie “Castello di carte”.

Nel 2019, il Massachusetts ha respinto le cause civili e penali. Le indagini sono proseguite in Gran Bretagna fino all’emissione dell’atto d’accusa.

La nostra selezione di video