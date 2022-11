Questo monitor a schermo piatto avvolge e si estende in tutte le direzioni

LG Display ha presentato il primo display estensibile ad alta risoluzione al mondo. Questo pannello ultrasottile, costruito con un materiale inferiore in silicone, può avvolgere ma soprattutto allungare con un aumento del 10% in larghezza. Ci vorranno dai due ai tre anni per equipaggiare i primi dispositivi con esso. Si parla persino di applicare sulla pelle!

Dopo lo schermo pieghevole o curvo, mettilo sullo schermo” Ci giriamo e ci allunghiamo in tutte le direzioni Questa è la svolta tecnologica di LG con un tratto schermo flessibile 12 pollici possono essere arrotolati come un asciugamano o appiattiti come una gomma o un impasto per pizza. Non è certo eccessivo dato che l’area di visualizzazione può arrivare fino a 14 pollici! Secondo LG, questo dà un aumento del 20%.

Il marchio coreano non è stato il primo a introdurre un display del genere, ma il suo schermo ultrasottile è quello di maggior successo e la definizione dell’immagine è più che corretta da quando LG ha annunciato uno schermo a 100 dpi con il coloreil colore RGB. Per questo, il pannello utilizza una fonte di luce Micro LED passo dopo passo pixelpixel Meno di 40 micrometri per garantire un elevato livello di longevità e resistenza agli urti.

Presto sulla pelle?

basato su a SostanzaSostanza alta resistenza in siliciosilicio Speciale solitamente utilizzato in Lenti a contattoLenti a contattocet schermo estensibile La manica da 12 pollici ha una flessibilità simile a un elastico e si aggrappa semplicemente alla pellicola nel design. A differenza del tradizionale sistema a filo lineare, la struttura a S è in grado di sopportare frequenti cambiamenti di forma, da cui la possibilità di deformazioni anche se, è vero, questo ha poca importanza.

Al momento, è ancora un prototipo ma attualmente quello di maggior successo, e il dipartimento R&D di LG punta alla metà del decennio per un lancio con l’introduzione di questa superficie su oggetti connessi come abbigliamento connesso e bracciali. o anche ” pelle e mobili “,” Specifica il produttore.

LG annuncia uno schermo flessibile e pieghevole resistente al vetro

Ramo chimicachimica Da LG ha sviluppato un nuovo spessore di rivestimento di poche decine di micrometromicrometroe flessibile come plasticaplastica così come la resistenza il caloreil calore Vetro anti-graffio. Dovrebbe arrivare sui dispositivi consumer il prima possibile entro il 2023.

Inserito il 12 settembre 2021 da Fabrice Auclert

Per anni, i produttori sudcoreani Samsung e LG hanno combattuto una battaglia spietata problemaproblema Tecnologia e innovazione nei settori TV, Smartphone ed Elettrodomestici. Questa lotta ha permesso loro di affermarsi tra i più grandi produttori del mondo e oggi una delle loro battaglie è diventata un livello schermi pieghevole.

Samsung ha preso un grande vantaggio con diversi modelli, che sono stati rilasciati nella gamma pieghevole, con uno schermo pieghevole rinforzato con uno strato di pellicola protettiva. dopo, dopo Qualche intoppo all’avvioQuesta piastrella si è dimostrata valida e l’ultima Galaxy Fold 3 È un vero successo. Dal lato LG, abbiamo deciso di andare avanti con una plastica migliorata chiamata vera finestra pieghevoleche può essere tradotto come “vera tavola pieghevole”.

Pieghevole in entrambe le direzioni

secondo LG Chem. Comunicato stampaE il MaterialeMateriale Film in poliestere (un animale domesticoun animale domestico) copre ogni aspetto bicchiere. Questa vernice è sufficiente per Massimizza la flessibilità rispetto allo schermo, essendo più sottile di” Il vetro temperatovetro temperato attuale Tutta la stessa solidità e la stessa cosa resistenzaresistenza per graffi e crepe.

La lastra è ricoperta di Poche decine di micrometri Da questo nuovo materiale per aumentare la sua resistenza al calore, il suo vero vantaggio lastre I rivali cinesi e Samsung risiedono nella sua capacità di piegarsi verso l’interno e verso l’esterno. LG prevede di avviare la produzione di questo tipo di schermo nel 2022, con il desiderio di svelare i suoi primi prodotti di consumo nel 2023. Non saranno necessariamente smartphone perché il produttore sudcoreano prevede di dotarli di laptop e CompresseCompresse.