CES 2023 – Lenovo rinnova la sua linea Essential con IdeaPad Pro 5 e Slim 5

In occasione del Consumer Electronics Show (CES), Lenovo presenterà un rinnovamento della sua gamma principale: l’IdeaPad. IdeaPad Pro 5 e IdeaPad Slim 5 saranno disponibili nella versione Intel AMD con due dimensioni dello schermo, 14 e 16 pollici. L’IdeaPad Pro 5 verrà fornito con l’ultimo processore mobile di AMD, il Ryzen 7000, mentre l’IdeaPad Pro 5i sarà dotato di processori Intel Core di 13a generazione. L’IdeaPad Pro 5 è uno chassis relativamente semplice a 1,43 kg per la versione da 14 pollici e 2 kg per la versione da 16 pollici. Si noti che quest’ultimo può ospitare una scheda grafica dedicata come una GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria che Lenovo deve ancora annunciare. Queste configurazioni saranno dotate di un massimo di 32 GB di RAM e 1024 GB di memoria SSD.

Per quanto riguarda i display, la versione da 14 pollici avrà due pannelli tra cui scegliere, uno da 2.8K a 120Hz con una luminosità massima di 400 cd/m² e un altro da 2.2K a 60Hz con una luminosità di 300 cd/m². Bisognerà quindi fare attenzione al momento dell’acquisto. Il modello da 16 pollici non è gravato da variabili e sarà dotato di un pannello IPS 2.5K a 120Hz, con una luminosità massima di 350 cd/m². La connettività è stata ovviamente aggiornata con USB 4 per AMD e Thunderbolt 4 per le versioni Intel. Anche un lettore di schede SD e un jack HDMI 2.1 fanno parte del pacchetto.

L’IdeaPad Slim 5 sarà come i modelli Pro 5 disponibili nelle versioni Intel o AMD da 14 e 16 pollici. Come suggerisce il nome, l’IdeaPad Slim 5 è più sottile e leggero, 1,69 cm contro 1,39 kg in 14 pollici e 1,79 kg in 16 pollici. Sulla carta la configurazione è pressoché identica, con la differenza che il modello Slim ha al massimo 16GB di RAM e non è dotato di una scheda grafica dedicata: dovrete accontentarvi della parte grafica integrata nei processori. Infine, la versione da 14 pollici può essere opzionalmente dotata di un pannello Oled con una larghezza di 1920 x 1200 pixel. La versione da 16 pollici ignora questa opzione, ma può essere offerta in versione touchscreen.

Il Lenovo IdeaPad Pro 5 sarà disponibile a partire da € 999 da aprile 2023 per i modelli Intel e da luglio per i modelli AMD. Per quanto riguarda l’IdeaPad Slim 5, sarà disponibile a partire da 649€ da maggio 2023 per i modelli AMD e da luglio per i modelli Intel.