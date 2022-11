Intel NUC 13 Extreme è il mini PC più gaming di sempre

Intel ha introdotto il nuovo Intel NUC 13 Extreme Kit e Intel NUC 13 Extreme Compute Element che, se usati insieme, costituiscono il più potente Intel NUC. Nel dettaglio, il NUC 13 Extreme è dotato di processori desktop Intel Core di 13a generazione e ha spazio per le nuove schede grafiche a triplo slot da 12 pollici: “Sebbene sia più grande del nostro mini PC più piccolo, il NUC 13 Extreme è un punto di riferimento Nuovo per un dispositivo che offre prestazioni di gioco eccellenti con dimensioni inferiori del 70% rispetto a una tipica torre da gioco da 50 litri – ha affermato Brian McCarson, Vice President e General Manager di Intel, Intel NUC Group – oltre alle prestazioni eccezionali che ci si può aspettare da un prodotto Intel NUC , introduciamo anche un prodotto di alta qualità e molte funzionalità in un prodotto completamente modulare e personalizzabile. Altre specifiche del NUC 13 Extreme riguardano un migliore equilibrio termico, il telaio è stato riprogettato per migliorare il flusso d’aria per ridurre il rumore e soprattutto è modulare .Inoltre, è garantita una velocità incredibile grazie ai processori di superficie Intel Core i9 desktop di 13a generazione con otto core prestazionali (P-core), 16 core effettivi (E-core), 32 thread e una frequenza massima fino a 5,8 GHz.

Supporta SODIMM a doppio canale DDR5-5600MHz da 64 GB

Supporto per le nuove schede grafiche PCIe Gen5 x16 con tre slot da 12 pollici.

Supporto per un massimo di tre unità di archiviazione SSD PCIe Gen 4 NVMe (M.2 2280).

– LAN Intel 2,5 GbE (i226-V) / 10 GbE (AQC113).

Intel Killer Wi-Fi 6E.

Doppia porta Thunderbolt 4.

– Porta USB 3.2 Gen2

L’Intel NUC 13 Extreme sarà inizialmente disponibile in Cina nel quarto trimestre del 2022, con ulteriore disponibilità all’inizio del 2023. Il prezzo dell’Intel NUC 13 Extreme Kit varierà da $ 1.179 a $ 1.549, mentre l’Intel NUC 13 Extreme varierà da $ 1.179 a $ 1.549. Gli elementi dell’account oscilleranno tra $ 760 e $ 1.100 a seconda della configurazione. Gli utenti potranno infatti personalizzare la memoria, lo storage e il sistema operativo in base alle proprie esigenze.