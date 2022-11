Instinct Crossover di Garmin è uno smartwatch analogico e

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico prima di essere rivista da un editore umano nella tua lingua madre.





(Pocket-lint) Garmin ha annunciato oggi l’Instinct Crossover, uno smartwatch resistente ma analogico, combinazioni che sicuramente non vedi tutti i giorni.

Ciò non significa che non funzioni però. Il nuovo orologio Garmin misura 45 mm x 45 mm x 16,2 mm ed è impermeabile fino a 10 atm. Ha anche una lunga durata della batteria per giorni, letteralmente. Non è necessario caricarlo per 70 giorni con la funzione solare o 28 giorni in caso contrario. Questi numeri diventano rapidamente “illimitati” quando inizi ad attivare la modalità orologio di risparmio batteria.

Il video di oggi in una tasca lanuginosa

Altre caratteristiche degne di nota sono 64 MB di spazio di archiviazione, nonché il supporto per il rilevamento della frequenza cardiaca (con avvisi di frequenza cardiaca anormale) e il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. Puoi anche usare questo orologio per monitorare il tuo sonno e lo stress quotidiano.

Se sono i sensori che stai cercando, questo ha tutto ciò di cui probabilmente avrai bisogno, inclusi GPS, bussola, termometro e altimetro barometrico. Poi ci sono le funzioni intelligenti: meteo, calendario, supporto per le chiamate quando connesso a un telefono Android, Garmin Pay e una miriade di altri.

Il Garmin Instinct Crossover è disponibile sia in versione solare che non solare, in finiture standard e tattiche e in una gamma di colori. Chi acquista la versione solare pagherà £ 529,99 / $ 549,99 / € 599,99, ma la versione non solare costa £ 479,99 / $ 499,99 / € 549,99. puoi ordinalo orama attendi qualche settimana per la consegna.

Scritto da Oliver Salam.