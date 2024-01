Questo miliardario ha guadagnato quasi 1,5 miliardi di dollari nel 2023 ed è salito al 162° posto – La Nouvelle Tribune

Nel duro mondo degli affari, Giovanni Roberto Si distingue come un gigante, arrivando in cima alle classifiche di ricchezza mondiale Sud Africa. Il miliardario sudafricano, noto per la sua impronta nel settore del lusso, si sta godendo uno straordinario ritorno dopo aver subito una perdita di 1,03 miliardi di dollari nel 2022.

Tuttavia, l’anno successivo fu segnato da un trionfante ritorno: un massiccio aumento della sua ricchezza fino a circa 1,49 miliardi di dollari, consolidando così la sua posizione dominante.

La sua prosperità finanziaria è stata guidata da una rivalutazione strategica delle sue attività e del suo portafoglio di investimenti. Quest'anno meraviglioso ha visto una crescita significativa della sua quota nel gruppo svizzero del lusso, raggiungendo il 10,18%. Richemont. Grazie a marchi famosi come Cartier, Montblanc, Van Cleef & Arpels, Quest'ultimo ha svolto un ruolo cruciale nella ripresa finanziaria di Robert.

Inoltre, la sua partecipazione del 25% in Reinet Investments è stata creata per gestire gli interessi di Richemont Non preoccuparti, Costituisce un pilastro fondamentale della sua strategia di investimento. Ma l’espansione del suo portafoglio non si ferma qui. Robert ha anche una partecipazione significativa in Remgro, un veicolo di investimento con sede a Stellenbosch, in Sud Africa, che detiene partecipazioni in più di 30 società.

Queste sottili diversificazioni gli hanno fruttato un’ascesa fulminea, rendendolo la 162esima persona più ricca del mondo. Tuttavia, sebbene i suoi successi internazionali parlino da soli, gli hanno soprattutto permesso di affermarsi come il proprietario del più grande patrimonio del Sudafrica, superando Nicky Oppenheimer, che attualmente occupa il 232° posto nel prestigioso Bloomberg Billionaires Index, con un patrimonio stimato in 9,85 miliardi di dollari…