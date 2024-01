“Il piano Renaulution è ideale per i clienti del nostro Paese”

– Di base: Come sono state organizzate le operazioni dall'acquisizione da parte del Gruppo Emil Frey nell'ottobre 2022?

Arnaud Voisin: In modo molto naturale, poiché siamo entrati a far parte di un gruppo familiare che esercita le stesse professioni che svolgiamo noi da 100 anni. Manteniamo una strategia aziendale basata sulla ricerca della migliore qualità di vendita e di servizio post-vendita che porti alla redditività. È soprattutto la campagna di ricollocazione, ricollocazione ed espansione del 2024, abilitata dal Gruppo Emil Frey, che migliorerà ulteriormente i nostri servizi.

Installeremo Renault e Dacia a Dudelange, da gennaio, rilevando i lavori e il personale del Garage Kaufmann. A marzo apriremo la concessionaria Renault e Dacia a Bertrang, in attesa della chiusura a Gasperiec a giugno, dopo 35 anni di esistenza. Allo stesso tempo, assumeremo la gestione di Service Automobile presso Capellen, attuale distributore di Renault Luxembourg. Nel mese di giugno, il sito di Esch-Belval ospiterà una carrozzeria, un magazzino ricambi e una sede centrale. Non mancherà un ampio servizio di vendita di auto nuove per i professionisti, riparazioni meccaniche e un'esposizione di auto usate di tutte le marche.