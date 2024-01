Presto ci sarà un cambiamento nell'acquisto nei punti vendita Lidl

Self-scanning per una maggiore comodità: Isabelle Colbrandt, portavoce di Lidl, ha recentemente condiviso con i colleghi di Sudinfo i dettagli di questa iniziativa innovativa. L'obiettivo principale dietro l'introduzione del self-scanning è migliorare la comodità dei clienti durante gli acquisti.

Utilizzo dello smartphone in fase di studio

Uno dei punti di forza di questa nuova funzionalità è che i clienti potranno utilizzare i propri smartphone per scansionare i prodotti. Tuttavia, la decisione finale sull’integrazione degli smartphone in questo processo non è stata ancora presa. Isabelle Colbrandt sottolinea che, sebbene gli smartphone siano onnipresenti e multifunzionali, Lidl sta ancora pensando al sistema ottimale. C'è anche una domanda su quanti negozi verranno testati inizialmente questo nuovo dispositivo.

La riflessione va sulla selezione del sistema e sulla dimensione dell’implementazione: Isabelle Colbrandt spiega a Sudinfo: “È interessante perché è un dispositivo che ormai viene utilizzato per tante cose e tutti ne hanno uno. Tuttavia non è ancora sicuro che si voglia lavorare con uno smartphone. Stiamo ancora riflettendo su quale sistema riteniamo sia migliore e in quanti negozi vorremmo testarlo.