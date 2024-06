Questo gigante automobilistico cinese si sta davvero arrendendo in Europa?

Come negli Stati Uniti, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate vertiginosamente visto un calo in Europa rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Solo la Cina sembra resistere a questo fenomeno, poiché le vendite di auto a batteria continuano ad aumentare. Tuttavia, per un produttore del Medio Regno, L’Europa non è una buona regione per fare affari.

Conoscevamo i giganti cinesi BYD e gelatinaMa lo sapevi? Motore della Grande Muraglia (GWM). Anche se questo produttore cinese di auto elettriche è meno conosciuto qui, è comunque una delle aziende I colossi mondiali del settore.

Va detto che quest’ultimo non è arrivato in Francia. Il gruppo ha già iniziato a vendere auto elettriche e ibride Germania, l’Unione Africana Regno UnitoIn Irlanda E anche dentro Svezia. Great Wall Motors continuerà la sua espansione nel Vecchio Continente e raggiungerà altri mercati europei, tra cui la Francia.

Sì, ma sembra essere accessibile Se succede, non accadrà subito.

Un gigante che avanza veloce come una formica

La ragione di questo cambiamento è semplice. IL Basso volume di vendite Nei mercati in cui il gruppo è già stabilito in Europa. In effetti, se Great Wall Motors avesse un obiettivo di esportazione Milioni di auto in tutto il mondo Ogni anno siamo attualmente lontani dal traguardo. 316.018 immatricolazioni Implementato dal gruppo Nel mondo (Tranne il mercato cinese). E solo 6300 veicoli È stato venduto Vecchio continente.

Con le vendite difficili da decollare, Great Wall Motors fu costretta a farlo Rivedere i suoi piani di espansione al ribasso. Progetto di sviluppo del brand in altri paesi europei annullato. Inoltre, il gruppo lo annuncia Chiusa la sede europea Situato a Berlino. Ciò eliminerà 100 posti di lavoro.

GWM riorganizzerà e gestirà quindi le proprie attività in Europa Direttamente dalla Cina. Tuttavia, nei mercati europei in cui il gruppo è già presente, Great Wall Motors continuerà a sviluppare la propria attività.

Se i produttori cinesi hanno recentemente avuto intenzione di inondare il mercato europeo con auto elettriche, Sembra che il futuro non sia così roseo come previsto.

Aspettiamo ora di conoscere i dati di vendita in Europa degli altri grandi gruppi cinesi. Si tratta solo di un fenomeno secondario? Solo il futuro lo dirà.