Le cinque auto preferite dagli uomini infedeli, secondo uno studio!

È possibile che il modello dell’auto di un uomo influisca o no sulla sua voglia di tradire? Sembra difficile da credere, ma è appena stato pubblicato uno studio che individua cinque modelli di auto ben precisi.

Gleeden, un sito specializzato in incontri extraconiugali, ha già condotto un sondaggio tra i suoi utenti maschi per scoprire le loro tendenze e abitudini come autisti.

Naturalmente i risultati vanno presi con le pinze, ma ad alcuni possono comunque fornire qualche indizio.

Tuttavia, lo studio è stato condotto su 5.423 uomini in Francia, Svizzera e Belgio. Secondo la rivista Psicologia.

Menù vario

Quindi Renault Clio, Porsche 911, Range Rover, Fiat Multipla? Quali modelli compongono questa famosa lista nera?

Niente più attese, ecco i risultati:

Audi A4

Mercedes-Benz Classe A

Peugeot 3008

BMWX1

Tesla modello 3

Naturalmente ragazze, se vostro marito guida una di queste macchine, non significa necessariamente che sia infedele. Stessa cosa signori, se riconoscete la vostra auto in questa lista, non sentitevi obbligati a confermarla.