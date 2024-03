Emily Ratajkowski attira l'attenzione dei fan con un vestito che lascia intravedere il suo petto

Emily Ratajkowski non si perderebbe la settimana della moda di Parigi per niente al mondo. Se quest'anno la top model non è apparsa sulle passerelle, l'influencer si è distinta tra la folla. Il 27 febbraio, È apparsa con uno splendido abito nero di CourrègesCon una profonda scollatura. È stata poi fotografata con indosso un top corto in pelle e una gonna midi nera.

Più sexy che mai, Emily Ratajkowski ha indossato uno splendido abito bianco alla sfilata di Acne Studios. Sembra più audace che mai per la bella bruna, che non ha mancato di partecipare Un video di lei che indossa un abito molto sexy. Infatti, la bella mora dai capelli ricci ha rivelato, nella sua storia sul suo account Instagram, un breve video in cui possiamo vederla indossare un abito lungo con una scollatura molto scollata all'altezza delle ascelle.

Emily Ratajkowski, ancora glamour

Tanto che è visibile il suo petto. Sempre glamour, la giovane donna abbraccia il suo corpo e le sue curve generose. Ci è voluto del tempo prima che la modella facesse i conti con il suo corpo. Infatti, durante un'intervista con i nostri colleghi di signora Figaro, Emily Ratajkowski ha dato i suoi consigli sulla fiducia in se stessi. Lei crede onestamente: “Fatti curare. E circondati anche di persone che ti sostengono e ti amano. Molto coinvolta nelle lotte femministe, la top vuole usare la sua notorietà per cambiare le cose.

Soprattutto per quanto riguarda “L'accesso alle cure per le donne, in particolare. Oltre a ciò, con ciò che sta accadendo attualmente negli Stati Uniti e con la decisione Ro. F. Wade, è un problema enorme che colpisce le donne, specialmente quelle che sono svantaggiate ed emarginate,” ha confidato a Vogue. È diventata mamma della piccola Foxy l'8 marzo 2021, La giovane donna ha visto cambiare il suo rapporto.

Vedere il suo corpo dopo la gravidanza

Il modulo conferma: “All’inizio della mia carriera mi sentivo… Così disconnesso dal mio corpo, in molti modi. Lo stavo usando come uno strumento piuttosto che come una parte di me stesso. Fare il modello mi ha sicuramente influenzato, poiché è un settore in cui corpo e immagine sono mercificati. Ma dando alla luce mio figlio e scrivendo il mio libro, mi sono riconnessa con il mio corpo in un modo che non avevo mai sperimentato prima”.. Segreti toccanti.