Loana dérape sur Instagram et choque les internautes

C’est une vidéo assez inattendue qui a été publiée sur le compte Instagram de Loana ce jeudi soir. On y voit l’ancienne vedette de la télévision dans les coulisses d’une séance photo. La vidéo a depuis été supprimée, et vous allez compendre pourquoi…

Entourée de son ami Eryl Prayer et du giornalista Jordan De Luxe, Loana avait manifestement plus d’un verre dans le nez. On l’a vue dans une position plus qu’explicite sur une statue en acier, puis enlacer un arbre en lâchant : « Pour une fois que j’ai une grosse b*** entre les mains! C’était la plus grosse de ma vie celle-là. »

Quelques secondes après, Loana s’adresse à Jordan De Luxe : « Jordan va peut-être me violenter ! » Le jeune homme lui a alors rappelé qu’elle était en direct sur Instagram et qu’elle ne devrait pas dire ce genere de choices. Un avis pas vraiment partage par Eryl Prayer, qui lance : « Je crois qu’il a une grosse code Jordan.

» Quella finezza!







Évidemment, ça ne s’arrête pas là. Mais su vous rassure, su approche de la fin. La foto della seduta se poursuit dans une chambre d’hôtel, plus précisément sur un lit. Loana s’est posée sur ce lit, suggérant une pose assez esplicito, « Bah oui, je me mets à quatre pattes et c’est parti.

»

Diffuse en direct puis postée sur le compte de Loana, il video a depuis été supprimée. Il faut dire que de très nombreux internautes étaient choqués par ces séquences…