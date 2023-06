“Questo è l’anno peggiore che tutti abbiamo conosciuto” in psichiatria

“È l’anno peggiore che tutti abbiamo conosciuto e si vede”, afferma Heidi Giovaccini, direttore dell’ESMPI, “non conosco una sola struttura che non abbia chiuso i letti in estate. A Bourgoin-Jallieu, abbiamo chiuso meno di una dozzina. Ovviamente, avrei bisogno di 2 o 3 psichiatri infantili e altri 4 o 5 psichiatri per mettermi a mio agio. Non li ho.

Al Villefontaine CMP, ci vogliono dai tre ai sei mesi quando sei un nuovo paziente per andare da uno psichiatra. “Il paziente va prima a vedere il caregiver. Ma sarà un’infermiera”, specifica il dott S Viso. E ci stiamo muovendo sempre di più verso quel tipo di sistema, a causa della mancanza di medici. Con le infermiere sull’orlo dello sfinimento mentre si ritrovano sole in prima linea. »

Il dott. è considerato S Brigitte Viseau lavora all’ESMPI dal 2012. “Negli ultimi 10 anni, il tempo dedicato alle cure mediche è solo diminuito”, afferma. Ad un certo punto della mia carriera, ho provato ad assumere il ruolo di manager di prima posizione. E ricordo quanto ero preoccupato quando, nel mio programma, avevo solo un medico in mezza giornata per somministrare quattro unità. Oggi il contrario, siamo contenti di avere almeno un medico. »

Nel giro di una settimana il dott S Brigitte Fesseau, psichiatra del Centro di psichiatria per adulti (CMP) di Villefontaine, va in pensione. Ma questo martedì 20 giugno è ancora in posa. Denunciare lo stato della psichiatria a Nor-Esir. Un sindacato ha lanciato un appello a livello nazionale per uno sciopero degli operatori sanitari.

“Non stiamo bene, come possiamo preoccuparci di qualcuno?”

Sul lato del Centro Ospedaliero Pierre Audot, anche i finti badanti sono preoccupati. I volti sono segnati. Dalle dimissioni di sei psichiatri infantili oltre un anno fa, il servizio non ha ritrovato la serenità. La situazione non è ancora stabile.

Gli esempi abbondano di pazienti che non sono stati trattati adeguatamente. Uno psichiatra ha spiegato che avevo un adolescente che aveva espresso intenzioni suicide ed era vicino all’atto. La famiglia è stata inviata al pronto soccorso. Il giovane è stato rimandato a casa. Così ha chiesto assistenza all’ospedale universitario di Grenoble. Fu mandato lì e dopo diverse ore fu riportato a casa. E questo ragazzo è tornato da me ancora peggio, dicendomi “tutti si preoccupano per me”…”

Nuove riorganizzazioni sono in corso nel campo della psichiatria infantile a Pierre-Oudot. Per i dimostratori, il sistema che prende forma non può che portare alla chiusura di alcuni Programmi di Gestione dei Laboratori (CMP). Il regista Lawrence Bernard nega.

Lei concorda: “Stiamo attraversando una crisi molto grave in psichiatria a Bourgoin-Gallieu. Abbiamo un psichiatra infantile in ospedale quest’estate. Non può portare tutto. Quindi ci stiamo riorganizzando. Il nostro nuovo progetto consiste nella gestione dell’assistenza all’infanzia nelle crisi acute”. Non lasceremo indietro chi ha bisogno di cure urgenti. Non faremo miracoli, su questo siamo chiari. E se dovessimo scegliere tra un giovane paziente stabile che seguiamo da tempo e un bambino non ancora seguito che si trova in Pronto Soccorso, sceglieremo il Pronto Soccorso, ma non chiuderemo nessun CMP».

“Non possiamo avere successo nel trattamento”, sospira un’infermiera di Pierre Audo. Non lavoriamo bene e non sappiamo nemmeno come funzioneremo da agosto. Come possiamo prenderci cura di qualcuno? »

Brigitte Viseau dice: “Uno dei miei pazienti ha camminato con un coltello per le strade di L’Isle-d’Abeau 10 giorni fa. È stato ricoverato all’ESMPI. Domani viene dimesso. Non so se è un bene per che venga dimesso. Me lo chiedo. Certo che è stato curato e l’ho aiutato. farlo uscire. Perché la mancanza di posti ci porta a pensare a camminate più veloci. Forse troppo veloci. Questo non è limitato a Bourgoin-Gallieu, questo è il caso in tutti i posti in Francia Vedo questo paziente domani [ce mercredi, NDLR] nel suo prodotto. La famiglia è preoccupata. Anche io. »

“Siamo finiti con un sistema che alienava e sovraccaricava i caregiver” “Ovviamente non abbiamo mai permesso a nessuno che potesse rivelarsi pericoloso”, ribatte il direttore Heidi Giovaccini. E sosteniamo la successiva dimissione. Il ricovero serve solo a gestire la crisi. L’obiettivo. è che il paziente venga dimesso il più rapidamente possibile con un supporto sufficiente”.

Per il dirigente il problema di fondo è gestire l’impianto degli psichiatri. “Preferiscono esercitare liberamente mentre le nostre strutture portano il maggior numero di pazienti. La salute mentale è una questione fondamentale, tutti dovrebbero essere preoccupati. La squadra nazionale non capisce. Finiamo con un sistema senza fiato e operatori sanitari oberati di lavoro”.