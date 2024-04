Questo è il campionato di calcio belga che affascina il mondo intero

Sì, sì, la Jupiler Pro League emana un po' il profumo di un'emozionante serie Netflix. Colombo può cambiarsi l'impermeabile e cambiare l'auto: qui siamo in un'altra dimensione. È Hitchcock in formato digitale. Questo è il lunotto posteriore in modalità colore. Pensavamo che fosse stata celebrata la Messa, come è stato fatto durante il Giorno del Signore in France 2. Beh, niente affatto. Ecco Union Saint-Gilloise, che cavalca sulla superficie del mondo – finalmente all'altezza del Cento d'altitudine – braccata poco a poco da un gruppo di inseguitori, sullo sfondo una suspense reinventata che l'intero pianeta ci racconta invidia.

Negli Stati Uniti l'arte degli incontri sportivi è praticata alla perfezione. È un po' come Il Re Leone o Aladino a Broadway. Ma nessuno si aspettava che questo rivoluzionario scenario “Made in Belgium” arrivasse con il concetto di matematica superiore dove i punti buoni della stagione regolare vengono dimezzati per la stagione straordinaria. Una sorta di tassa in stile belga, nata dal nulla per riequilibrare bilanci e poteri. Inoltre, gli strati di scioglimento associati al riscaldamento globale sono come una scopa di crine di cavallo, anche per gli ecologisti delle autostrade. In breve: un talismano! – Qui inizia un nuovo torneo. Tutto è nuovo, tutto è bello. Cancelliamo la bella lavagna della maestra e ricominciamo. Diciamo: anche la NFL si concentra su Parc Duden poiché i nuovi account non portano necessariamente a buone amicizie.