Beerschot è stato promosso in Pro League, il che è un'anomalia? Perché i rivali tirano fuori la lingua – All Football

Beerschot è il primo club ad assicurarsi la promozione nella Jupiler Pro League. Dender è attualmente al primo posto per il secondo biglietto della promozione dal vivo. Per Zulte Waregem è ancora possibile raggiungere i primi sei, ma per Beveren sta diventando più difficile.

Alla fine della stagione 2020-2021, il Beveren è retrocesso in seconda divisione, mentre l'Isefi ha subito la stessa sorte l'anno scorso. Entrambe le squadre hanno mostrato l'ambizione necessaria per passare alla Jupiler Pro League. Tuttavia non è facile per le squadre passare subito alla massima serie. Negli ultimi anni Beveren si è classificata al terzo e al secondo posto e attualmente si trova all'ottavo posto. Zulte Waregem è attualmente al sesto posto. Ritornare immediatamente… o aspettare qualche anno? Ad esempio, il Team Michelin è tornato nell'élite subito dopo essere retrocesso. La squadra è riuscita a mantenere in larga misura la sua essenza e ha così vinto il titolo della Professional Challenger League nella stagione 2018-2019, assicurandosi così la promozione ai massimi livelli. Questa tendenza si è ripetuta più volte negli ultimi tempi. Ricordiamo anche il KV Mechelen nella stagione 2001-2002, ma ci sono altre storie di squadre a cui basta una sola stagione. Il Mons lo ha fatto nel 2005-2006, lo STVV nel 2008-2009, lo Charleroi nel 2011-2012 e l'OHL nel 2014-2015.

© Notizie fotografiche Attualmente, Beerschot e Dunder sono in viaggio verso la Jupiler Pro League. Ciò che colpisce è che queste due squadre riescono a raggiungere questo obiettivo con un budget limitato. Beerschot è alla ricerca di un nuovo acquirente e l'estate scorsa ha dovuto lasciare partire alcuni giocatori a causa di problemi finanziari. Per quanto riguarda Dender, il club è passato sotto il controllo di ambiziosi investitori indonesiani, ma negli ultimi anni ha lavorato principalmente per ripristinare la propria salute finanziaria. Lommel, attraverso Citigroup, Beveren e Zulte Wargem, ha quindi in questa fase un potenziale maggiore. I valori di mercato dei club mostrano la stessa ed unica realtà Osservando i valori di mercato dei diversi club della Professional Challenger League, emergono le stesse tendenze. Zulte Waregem ha il valore di mercato più alto dell'intera squadra, con 12,9 milioni di euro secondo Trasferimento di mercato. Il valore di mercato di Lommel è di 12,63 milioni di euro, Beverin è al quarto posto con un valore che si avvicina ai dieci milioni di euro. Beerschot è terzo, ma ciò si spiega con i ritocchi apportati durante la (buona) stagione dell'Anversa.

