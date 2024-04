Il Real Madrid strappa un pareggio contro il Manchester City dopo una partita pazzesca in Champions League

Il Real Madrid è apparso carico e domani potrebbe pentirsi di non aver centrato l'obiettivo contro un City disorientato. Tuttavia, Federico Valverde (19), poi Rodrygo (31, 33) e Vinicius (56) hanno avuto occasioni in transizioni che hanno lasciato i cittadini senza parole. Ma la salvezza degli Skyblues è arrivata, come sempre in questo momento, da uno sforzo singolare di Phil Foden.