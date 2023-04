Questi tratti della personalità “Big 5” ti rendono più felice per tutta la vita

Le nuove scoperte indicano che la stabilità emotiva è il più forte predittore della vita complessiva e della soddisfazione sul lavoro.

Una nuova ricerca suggerisce che le persone che ottengono un punteggio elevato nei sondaggi che misurano l’apertura, la coscienziosità, l’estroversione, la gradevolezza e la stabilità emotiva tendono a riferire di sentirsi più soddisfatte del proprio lavoro, della vita sociale e altro ancora. Inoltre, il team ha notato che l’associazione tra questi tratti della personalità e la soddisfazione della vita è rimasta stabile per tutta la durata della vita.

Questi tratti della personalità sono noti collettivamente come i “Big Five”. Secondo un nuovo studio, le persone emotivamente stabili, coscienziose e accettanti possono essere più soddisfatte della propria vita.

Un recente studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology ha valutato la relazione tra i tratti della personalità dei Big Five: stabilità emotiva, estroversione, coscienziosità, apertura e contentezza sul lavoro, nella società e nella vita, durante tutta la vita adulta.

Precedenti ricerche hanno scoperto che le persone con determinati tratti della personalità, come l’estroversione, sono generalmente più felici di altre, ma fino ad ora non era chiaro se ciò fosse vero con l’età. Secondo i risultati dello studio, nonostante i cambiamenti nell’ambiente di vita e nelle esperienze, i tratti della personalità dei Big Five rimangono strettamente correlati alla soddisfazione della vita per tutta la vita.

“I tratti della personalità sono rimasti ugualmente significativi per la soddisfazione della vita, la vita sociale o la soddisfazione sul lavoro per tutta la vita adulta, o sono diventati più correlati in alcuni casi per la soddisfazione sul lavoro”, ha affermato uno dei coautori dello studio.

I tratti della nostra personalità influenzano notevolmente la felicità per tutta la vita

Per comprendere meglio come la relazione tra personalità e soddisfazione della vita cambia con l’età, i ricercatori hanno valutato i dati di 9.110 olandesi. Nel corso di 11 anni, i partecipanti, di età compresa tra i 16 e i 95 anni, hanno completato numerosi sondaggi sui tratti della loro personalità: apertura, coscienziosità, estroversione, gradevolezza, stabilità emotiva/nevroticismo e la loro soddisfazione per le loro relazioni sociali, carriere e vita.

Il team ha scoperto che l’associazione tra i tratti della personalità e la soddisfazione della vita era stabile per tutta la durata della vita, il che significa che, indipendentemente dall’età, i tratti della personalità continuano a cambiare e influenzano fortemente la soddisfazione generale della vita.

La stabilità emotiva, che aiuta le persone a vedere il mondo in una luce meno negativa, era il più forte predittore di felicità. I risultati indicano che la stabilità emotiva, un tratto correlato alla gestione dello stress e alla regolazione delle emozioni e alla resilienza di fronte a sfide e cambiamenti, è il più forte predittore della vita complessiva e della soddisfazione lavorativa.

Il team ha anche scoperto che diversi tratti della personalità hanno una maggiore influenza su diversi aspetti della vita: la coscienziosità, ad esempio, è più strettamente correlata alla soddisfazione sul lavoro, mentre l’estroversione e la gradevolezza hanno un effetto maggiore su diversi aspetti della vita. .

Le persone che hanno ottenuto punteggi più alti in uno dei tratti della personalità Big Five, invecchiando, generalmente si sono sentite più soddisfatte più avanti nella vita, suggerendo che i tratti della nostra personalità non sono statici. Questo fenomeno è particolarmente caratteristico dell’estroversione: le persone che sono diventate più estroverse man mano che invecchiavano hanno sperimentato il maggiore aumento della soddisfazione di vita. Le persone estroverse tendono ad essere fantasiose, curiose e creative. Se ci sono buone opportunità nelle vicinanze, è più probabile che le trovino e le accolgano con favore.

Inoltre, la relazione tra stabilità emotiva e soddisfazione sul lavoro si è rafforzata con l’età, che i ricercatori ritengono sia spiegata dal fatto che le persone anziane sono più disposte a lasciare lavori insoddisfacenti e fare domanda per lavori più impegnativi. Pertanto, la stabilità emotiva interagisce con l’ambiente professionale per contribuire sempre più alla nostra soddisfazione in questo ambito della vita. Quei chercheurs, des recherches supplémentaires sont necessaires pour comprendre comment d’autres facteurs: tels que le revenu, la situazione matrimoniale, lo statut professionnel e il santé influencent à la fois les personalità features et la satisfaction in his life all so long de La nostra vita .

La personalità rimane una componente importante, ma malleabile, della felicità

I tratti della personalità tendono a rimanere stabili ma possono cambiare nel corso della vita. Man mano che gli adolescenti invecchiano e acquisiscono la maturità biologica, ad esempio, tendono a diventare più stabili emotivamente, il che può aumentare la loro soddisfazione di vita.

L’ambiente di vita e le esperienze possono avere un profondo effetto sui comportamenti, sui tratti della personalità e sulle emozioni degli individui e, a loro volta, sulla loro soddisfazione di vita.

I ricercatori hanno fornito il seguente esempio: l’appartenenza a un club, ad esempio, può migliorare l’estroversione di una persona e renderla socialmente più soddisfatta. Al contrario, una relazione romantica problematica può portare a cambiamenti più negativi nella personalità, come una diminuzione della stabilità emotiva, che riduce la soddisfazione per la vita.

La ricerca mostra che le persone possono influenzare e cambiare la loro personalità. Se cerchiamo di diventare più curiosi, più estroversi o più disciplinati, solo per citarne alcuni, può anche aumentare la nostra felicità. Un’altra tattica è studiare la sua personalità e trovare attività che corrispondano ai suoi tratti della personalità, che possono anche contribuire ad aumentare la sua felicità.

Mentre le persone possono sempre sforzarsi di sviluppare nuove abilità, come estroversione, facilità in nuove situazioni, stabilità emotiva e accettazione, è anche possibile esplorare i tipi di spazi che ti aiuteranno a prosperare così come sei.

e bref

Un nuovo studio ha valutato l’impatto dei tratti della nostra personalità sulla felicità e ha scoperto che le persone che sono emotivamente stabili, coscienziose e simpatiche tendono ad essere più soddisfatte della propria vita. Inoltre, mentre la nostra personalità mantiene la stessa influenza sulla soddisfazione della vita per tutta la vita, i tratti della personalità possono cambiare con l’età.

