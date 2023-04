Perché i prodotti naturali non fanno necessariamente bene alla salute

Opinione di un esperto – Le piante sono vere e proprie fabbriche chimiche in miniatura, capaci di sintetizzare diverse molecole, a volte così complesse che è impossibile sintetizzarle in laboratorio.

I prodotti naturali sono stati usati fin dall’antichità per la guarigione. Ippocrate, il padre della medicina, cura dolori e febbri con un preparato a base di corteccia di salice bianco. Ma alcuni prodotti naturali si rivelarono ben presto tossici, soprattutto la tossina botulinica, una delle tossine più violente al mondo, responsabile di pericolosi effetti neurologici. In Francia, il 5% degli avvelenamenti individuati dai centri antiveleni è di origine vegetale.

Tutto è di natura chimica. La vita dipende da reazioni chimiche e tutta la materia vivente, compresi gli esseri umani, è costituita da sostanze chimiche. Le piante sono infatti vere e proprie fabbriche chimiche in miniatura, capaci di sintetizzare diverse molecole, a volte così complesse che è impossibile per un chimico sintetizzarle in laboratorio. Probabilmente sei lontano dall’immaginare che le fragole contengano dozzine di molecole chimiche, coloranti e persino…