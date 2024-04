salute. Hai sempre freddo? E se si trattasse di una malattia autoimmune?

La malattia da agglutinine fredde (CAD) è una forma particolarmente rara di anemia emolitica autoimmune (AIHA). Vale la pena esprimerlo a parole.

Anemia? ” Ciò corrisponde ad una diminuzione del livello dei globuli rossi, soprattutto del livello dell'emoglobina, il componente principale dei globuli rossi che serve per trasportare l'ossigeno nei tessuti e negli organi. », descrive il professor Marc Michel (Henri Mondor (APHP – Créteil).

Emolitico? ” Ciò significa che la durata della vita dei globuli rossi è ridotta. » L'autoimmunità si riferisce alla reazione del corpo contro se stesso. « In questa malattia, il basso numero di globuli rossi è dovuto alla produzione di anticorpi da parte del paziente che attaccheranno i suoi stessi globuli rossi! ».

Gli anticorpi coinvolti in questo caso sono chiamati “agglutinine fredde” perché esercitano la loro attività principalmente a bassa temperatura e hanno la capacità di agglutinare tra loro i globuli rossi, soprattutto nei capillari delle estremità (mani, piedi, naso, ecc.). ) che provoca disturbi della microcircolazione (instabile) e un cambiamento del colore della pelle in blu, chiamato “glaucoma delle estremità”.

Rara malattia del sangue

Il professor Michel distingue due tipi principali di sintomi: “ Quelli associati all'anemia, la cui gravità varia a seconda del livello di emoglobina bassa. Questi sintomi corrispondono ad uno stato anomalo di stanchezza, pallore, spossatezza e/o fiato corto dopo sforzo, nonché palpitazioni cardiache. ».

Questi segni possono essere associati a ” Disturbi microcircolatori potenzialmente invalidanti e dolorosi, causati da basse escursioni termiche ».

Tanto che in casi molto rari provoca lesioni cutanee di tipo necrotico alle estremità. ” Il verificarsi di questi disturbi circolatori dovrebbe essere davvero allarmante “, insiste il professor Michel, il cui dipartimento è il centro di riferimento per le citopenie autoimmuni negli adulti, compresa la MAF.

Come tutti i centri esperti, anche questo è articolato in centri di competenza, per un supporto coordinato su tutto il territorio nazionale.