La regione dell’Occitania assumerà professionisti della salute

Per combattere i deserti medicinali – una priorità per Carol Delga, la regione dell’Occitania ha creato un gruppo dedicato all’interesse pubblico. Obiettivo: In collaborazione con le autorità locali, la creazione di una rete di centri sanitari nelle rispettive regioni.

arruolamento Medici, infermieri e anche ostetriche Nei deserti medici o nelle regioni a rischio di diventarlo, dove il settore liberale non è adeguatamente insediato. Questo è l’obiettivo del futuro servizio sanitario pubblico regionale locale. Un impegno di Carol Delga, Presidente della Regione Occitania, un primo su così larga scala a livello nazionale. ” È ‘Fornire cure extra Quando necessario, o in casi critici, ripristinarli per garantire l’accesso alla buona salute, in tutti i punti del territorio ‘”, identifica Carol Delga.

Concretamente, saranno i centri sanitari del futuro Aperto dal lunedì al venerdì, anche il sabato Per quanto possibile. Ogni centro avrà almeno due medici. a partire dal visite a domicilio Sarà inoltre organizzato, oltre a Coordinamento esterno Con altri operatori sanitari (paramedici, servizi di emergenza e/o ospedali). Un vero cambiamento nella prospettiva dei residenti delle zone interessate.

Per i medici la qualità del lavoro è nel forum

Liberati dalla gestione amministrativa, gli operatori sanitari si concentreranno solo sulla pratica medica

Per i futuri professionisti della salute, i vantaggi saranno numerosi. Prima di tutto, piacere mio lavorare in gruppo – Forte aspettativa dei giovani nei centri sanitari situati in aree di disabilità. Inoltre, l’orario di lavoro sarà al massimo Si concentra sulla pratica dell’attività medicaI professionisti non devono preoccuparsi degli aspetti immobiliari, dei materiali o dei collegamenti con l’assicurazione sanitaria per compensare gli atti. Infine, i dipendenti di queste strutture pubbliche avranno a Contratto di lavoro di 35 ore Settimanale, compatibile con la vita privata.



Un punto importante e positivo: l’agenzia sanitaria regionale sostiene l’iniziativa guidata dalla regione Occitania.