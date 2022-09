L’incidenza è di nuovo in calo nella Loira

L’assenza di mascherine nelle foto del rientro a scuola ha quasi fatto dimenticare ad alcune persone che il coronavirus si sta ancora diffondendo nella provincia della Loira. Ma i servizi della provincia della Loira hanno ricordato a tutti la necessità di essere vigili inviando lunedì il punto epidemiologico con gli indicatori per la settimana dal 24 al 30 agosto.

La scorsa settimana, il tasso di infezione era di 164,42 per 100.000 residenti, mentre sette giorni fa era di 189,69 per 100.000 residenti. Anche il tasso di positività è diminuito perché secondo i dati si attesta al 17,99% contro il 21,21% della scorsa settimana. L’altra buona notizia è il numero di ricoveri ospedalieri, che è notevolmente diminuito. 108 pazienti sono stati ricoverati in ospedale nell’ultima settimana, nove volte meno rispetto alla settimana precedente. La tendenza è la stessa per il numero di persone in terapia intensiva: mentre erano 9 in questi servizi tra il 17 e il 23 agosto, ce n’erano solo 5 nella settimana successiva.

Mentre il timore di una nuova ondata dall’inizio dell’inverno è sempre più importante, i servizi provinciali stanno ricordando l’importanza della vaccinazione nella lotta al Covid-19. Un’occasione per ricordare che il 76,4% della popolazione della Loira ha ricevuto una seconda dose e il 58,1% una dose di richiamo.