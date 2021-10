Il concorso della NASA invita i bambini a immaginare il futuro robot lunare

La NASA invita gli studenti americani dai 5 ai 18 anni a immaginare un robot in grado di evolversi sulla Luna.

Nel suo desiderio di ripristinare la Luna, la NASA sta lavorando per creare robot in grado di evolversi correttamente sul suolo lunare e raccogliere vari campioni sul posto. Per uno, l’agenzia spaziale chiede aiuto agli studenti americani, di età compresa tra 5 e 18 anni. Attraverso un concorso online, possono presentare i loro progetti, individualmente o lavorati in classe.

L’Artemis Lunar Exploration Program della NASA potrebbe fungere da trampolino di lancio per la futura esplorazione di Marte. Come promemoria, l’obiettivo è portare un equipaggio sul suolo lunare entro il 2024 prima di stabilire lì una base permanente che funge a sua volta da base di studio.

General Motors e Lockheed Martin hanno recentemente annunciato una partnership per sviluppare un camper elettrico a due posti di alta gamma per questo programma. Allo stesso tempo, la NASA sta lanciando un’iniziativa online volta a mobilitare i giovani americani per costruire un escavatore robotico.

dall’asilo

attraverso Concorso Lunabotics JuniorLa NASA invita i bambini a progettare con loro, da soli o con il loro insegnante, un concetto completamente nuovo di robot che mira a raccogliere campioni di rocce lunari. È aperto a tutti gli studenti del paese, dall’asilo (dai 5 anni) al 12° grado (equivalente alla nostra stazione).

A loro è stato chiesto di progettare un robot in grado di adattarsi a questo ambiente, muovendosi, ma anche scavando il suolo lunare. Non deve necessariamente misurare più di 3,5 x 2 x 2 piedi (circa 105 x 70 x 70 cm). Qui non si tratta di costruire un robot, si tratta semplicemente di disegnarlo e spiegarne il funzionamento.

Gli studenti possono registrarsi individualmente, ma gli insegnanti possono anche scegliere di iscrivere un’intera classe. Le domande saranno divise in due categorie: studenti dalla scuola materna al grado 5 (equivalente CM2) e quindi studenti dal grado 6 (VI) al grado 12. Ogni vincitore, individualmente e per ogni classe, sarà presentato con una chat online con Janet Petro, amministratore del Kennedy Space Center della NASA, in Florida. Il concorso è aperto fino al 25 gennaio 2022.