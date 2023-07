Un enorme asteroide ha schiacciato la Terra e non è stato avvistato fino a due giorni dopo

– Creative Colony / Shutterstock.com

A metà luglio, un asteroide delle dimensioni di un edificio di 20 piani si è avvicinato pericolosamente al nostro pianeta. È passato a una distanza di circa un quarto di quella distanza dalla Luna e l’oggetto non è stato scoperto fino a 48 ore dopo.

Roccia spaziale fantasma

Battezzato 2023NT1, una roccia spaziale di circa 60 metri di diametro ha attraversato il nostro pianeta il 13 luglio, a una velocità stimata di 86.000 km/h. Intervenuto solo il 15 luglio, il suo rilevamento tardivo da parte di un telescopio della rete ATLAS (che è responsabile del rilevamento degli asteroidi diversi giorni o anche diverse settimane prima di una possibile collisione) è stato collegato alla loro traiettoria.

L’asteroide Proviene infatti dalla direzione del sole, una regione dell’universo particolarmente difficile da osservare a causa dell’estrema luminosità della nostra stella.

Questo non è il primo corpo roccioso nascosto a sfuggire al rilevamento. Nel 2013, un asteroide di circa 18 metri di diametro, seguendo un percorso simile, è passato inosservato prima di esplodere nei cieli sopra Chelyabinsk, in Russia. L’onda d’urto risultante ha distrutto edifici e finestre in frantumi per chilometri, ferendo quasi 1.500 persone.

Per quanto riguarda questa scoperta tardiva, 2023 NT1 non è abbastanza grande per essere considerato un oggetto in grado di spazzare via la maggior parte della vita sulla Terra, come fece 66 milioni di anni fa. Secondo una recente ricerca, non ci sono asteroidi l’assassino di pianeti deve essere colpito Tira durante il prossimo millennio.

Punto cieco solare

Sebbene gli scienziati stiano attualmente monitorando da vicino più di 31.000 asteroidi vicini alla Terra noti, sono ben consapevoli dei rischi che ciò comporta. punto cieco solare ».

Per contrastare questa minaccia, l’Agenzia spaziale europea è al lavoro sull’ambiziosa missione NEOMIR, il cui lancio è previsto per il 2030. Quest’ultima comporterà il posizionamento di un telescopio spaziale tra la Terra e il Sole per rilevare asteroidi di 20 metri o più grandi che sono oscurati dal bagliore della nostra stella.

Alla fine del 2022, l’analisi dei dati telescopici ha permesso di confermare il successo della prima missione di difesa planetaria, dopo aver consentito di modificare significativamente la traiettoria di un asteroide molto più grande di 2023 NT1.