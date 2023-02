Le novità Orange per lo sport sono state presentate al Mobile World Congress 2023

Dal 27 febbraio al 2 marzo 2023, le aziende tecnologiche di tutto il mondo stanno convergendo al Mobile World Congress di Barcellona Per presentare le loro ultime innovazioni in smartphone, applicazioni mobili o reti wireless. Fin dalla sua istituzione nel 1987 da parte della GSMA (un’associazione globale di aziende del settore mobile), MWC è diventato il più grande evento al mondo dedicato alla telefonia mobile e alla connettività. L’edizione 2023 mette in evidenza l’ultima generazione di reti mobili e gli usi immersivi che consentono. Sono attesi più di 80.000 visitatori per scoprire le novità di 2.500 espositori (operatori di telecomunicazioni, produttori, editori di applicazioni, startup, ecc.).

In qualità di operatore leader in Europa, Africa e Medio Oriente, siamo presenti alla fiera per condividere la nostra visione di innovazione digitale responsabile, etica e accessibile a tutti. Le reti mobili e l’alta velocità come oggi non contavano per il lavoro, lo scambio, l’apprendimento o il divertimento.

Ne sta beneficiando anche lo sport, settore in cui l’innovazione digitale rinnova l’esperienza di atleti e tifosi, e lo dimostriamo con due innovazioni rivoluzionarie.