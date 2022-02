Le due mod OPPO FindX5 Pro et FindX5 sono quips de technologies de pointe en ce qui concerne l’appareil photo, l’cran et la puissance. Les capteurs photo ont t dvelopps dans le cadre d’un partenariat stratgique avec Hasselblad, special sudois des appareils photo, et tablissent de nouvelles rfrences en matire de photographie et de vido, notamment dans’ condition de mauvaiseir Daniel Meier, direttore generale dell’OPPO Suisse, dclare: Nous sommes trs heureux que les utilisateurs des modelles FindX5 potente bnficier de la technologie de Hasselblad. De plus, nous pouvons garantir une bonne disponibilit mobilezone lors du lancement commerciale. Il modello OPPO FindX5 Lite a gallement è presente, non è mai stato disponibile dans il cadre du service de prcommande.

I clienti della zona mobile sono disponibili per il comandante dei due modelli e dei clienti di un kit di accessori OPPO gratuito per un valore di CHF 357.-. Roger Wassmer, CEO di mobilezone per la Svizzera, dichiara: Avec le service de prcommande, nous permettons toutes les personnes intresses d’tre les premires recevoir les nouveaux modles d’appareils.

Il FindX5 Pro e il FindX5 sono disponibili per la telefonia mobile avec ou sans abonnement (nouveaux contrats ou prolongations) di tutti gli operatori della telefonia mobile partir du 14mars2022, tandis que the FindX5 Lite sera commercials20 partis mmir du 25 condition. Les appareils sont disponibles ds CHF0.- pour tout renouvellement d’abonnement o toute prolongation des abonnements de Swisscom, Sunrise, Salt, UPC, M-Budget, TalkTalk, Yallo et Wingo.