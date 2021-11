Questi sei giocatori, Xavi vuole sbarazzarsi del Barcellona

Xavi ha interrotto il suo lavoro all’FC Barcelona. Appena retrocesso in Catalogna, l’ex centrocampista deve fermare la disastrosa situazione sportiva e finanziaria del club. L’ex capitano blaugrana si è affrettato a identificare sei persona non grata che vorrebbe vedere lasciare il club durante la finestra di trasferimento invernale secondo l’offerta di El Chiringuito.

Si tratta dei francesi Clement Lenglet e Samuel Umtiti, oltre al portiere Neto e all’avido Philippe Coutinho e agli attaccanti Martin Braithwaite e Luc de Jong. Quest’ultimo è appena arrivato a Barcellona e la partenza del suo connazionale Ronald Koeman non è certo una buona notizia.

Questa partenza consentirà al club di ripulire le sue delicate finanze ed eventualmente assumere un sostituto per Sergio Aguero e Ousmane Dembele, che non sono disponibili da settimane.

Verso un divieto di trasferimento?

A meno che La Liga non decida di impedire al club di trasferire giocatori durante il prossimo periodo di trasferimento. Le autorità calcistiche spagnole hanno messo nel mirino il Barcellona. Motivo ? Il club non avrebbe rispettato le regole del fair play finanziario. Secondo Cadena Cup, la Liga vorrebbe vedere i documenti sul trasferimento di Xavi e in particolare la clausola rescissoria di 5 milioni di euro dovuta alla sua ex squadra, Al Sadd, ma anche lo stipendio e la durata del contratto. Nuovo allenatore per i blaugrana. Il presidente del club Joan Laporta ha preso in considerazione le informazioni riservate.

Mentre la Lega spagnola non sarà in grado di impedire a Xavi di allenare il Barcellona, ​​​​il Barcellona può essere impedito dal reclutamento se il club paga 3 dei 5 milioni di risarcimento dovuti ad Al Dam.