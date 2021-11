Formula 1 | Ferrari e McLaren F1 vogliono fare “nessuna concessione” a Porsche e Audi

Sempre più Volkswagen stanno valutando di entrare presto in Formula 1, per il nuovo regolamento power unit entro il 2026. E per favorire l’arrivo di Porsche o Audi, la F1 ha già fatto una concessione: togliere la MGU-H, tanto complessa quanto costosa , dalla prossima era normativa .

Quindi, per costruire un nuovo propulsore, né Porsche né Audi dovranno superare questo problema che ha causato tanti guai alla Honda; Anche i produttori di motori esistenti dovranno ripensare ai loro motori V6.

Da qui la domanda: non stiamo rendendo la vita troppo facile alla Volkswagen? Soprattutto se ricordiamo che grazie al WEC, Porsche e Audi hanno già acquisito determinate competenze nel campo delle auto ibride. Inoltre, grazie a una potenziale partnership con Red Bull Powertrains, Porsche o Audi possono fare rapidi progressi significativi.

Alla Ferrari, Mattia Binotto, che guida una squadra ma è anche un costruttore di motori, avverte la F1: non dovrebbe essere facile per il gruppo Volkswagen entrare in F1!

“Se sei un nuovo arrivato, dovresti assolutamente ricominciare da zero.”

“Devi investire nella costruzione dei tuoi banchi di prova. Penso che le spese in conto capitale di investimento del banco di prova siano decisamente necessarie. Non sono del tutto sicuro di altre risorse, come le ore di seduta o i costi operativi. “

“Il motivo, prima di tutto che hai 2022, è quello che chiamiamo il selvaggio West: ognuno è libero di fare quello che vuole. E sono sicuro che il nuovo arrivato inizierà a svilupparsi con la massima attenzione in questa data”.

“Se sei un nuovo arrivato, hai il vantaggio di concentrarti solo sul nuovo sviluppo, mentre noi, gli attuali costruttori, dobbiamo dividere i nostri sforzi tra le operazioni esistenti e quelle che saranno nuove”.

“La rimozione di MGU-H, che è stata concordata, significa che questo è un progetto completamente nuovo per tutti. Quindi si tratta di ricominciare da zero per tutti e non penso che siano in svantaggio”.

“Hanno competenze in combustibili, combustibili rinnovabili e competenze in elettricità. Non sono sicuro che manchino delle competenze per sfidare gli attuali costruttori”.

Anche la McLaren non vuole scendere a compromessi

La storia è la stessa da parte della McLaren. Andreas Seidl, l’ex team principal della McLaren di Formula 1 e Porsche, non vuole fare più regali di quelli che ha ricevuto all’epoca nel WEC. È chiaro che Porsche, come Honda, dovrebbe prendersi il tempo per soffrire un po’…

“Secondo me, il mio stile è sempre lo stesso di quando ero un nuovo arrivato, per esempio quando siamo entrati a Le Mans: non voglio concessioni”.

“Perché voglio combattere con i concorrenti su un piano di parità. E penso che devi anche accettare, quando entri in uno sport, che ci vuole tempo per sviluppare quella competitività”.

“Allo stesso tempo, non ho dubbi che con il calendario in vigore, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti, tutti coloro che entrano in F1 avranno abbastanza tempo e penso che abbiano abbastanza conoscenze e know-how. Con questi produttori per essere in una posizione competitiva ragionevole fin dal primo anno”.