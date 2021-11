Crisi Manchester United: Cristiano Ronaldo scioccato (video)

È chiaro che il ritorno del portoghese all’Old Trafford non andrà come previsto.

Il Manchester United blocca in campionato. Attualmente i Red Devils sono sesti in Premier League, e il club inglese fatica a soddisfare le aspettative riposte e subisce due sconfitte in trasmissione. Il Daily Mail ha anche rivelato il dietro le quinte di questa crisi, che potrebbe costare il posto a Ole Gunnar Solskjaer. Soprattutto da quando Cristiano Ronaldo è tornato al suo primo amore nel club inglese e sembra essere in rialzo al livello del gioco della sua squadra. “Sapeva che le cose erano cambiate dalla sua partenza, ma la star portoghese è rimasta scioccata nel vedere come gli standard del club erano scesi”, ha riferito il Daily Mail.

Uno stato di crisi sembra aver colpito l’Old Trafford. Dopo la devastante sconfitta contro il Liverpool (0-5) che ha sicuramente ossessionato i giocatori che hanno acconsentito questo fine settimana per il Manchester City. Erano completamente sopraffatti durante l’incontro, perdendo completamente il loro argomento.

Secondo il Daily Mail, questa sconfitta è una di troppo. Si dice che l’amministrazione sia sotto shock dopo le due catastrofiche perdite.