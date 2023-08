Questi controversi pantaloni anni 2000 stanno tornando (e nessuno se li aspettava). tendenze

Conosci l’espressione: la moda è eterno rinnovamento. Piaccia o no, i vestiti che indossavano le nostre mamme anni fa finiscono sempre per tornare sulla scena della moda. L’ultima tendenza degli anni 2000 a tornare? Pantaloni capri. Questo nome ti dice qualcosa? Ma se ricordi questi sono i pantaloncini che dovresti indossare durante la tua infanzia o adolescenza. Ecco come abbracciare la tendenza nel 2023 per evitare un passo falso della moda.

I pantaloni Capri hanno fatto un timido ritorno alla ribalta della scena fashion nel corso del 2022. Sui social, molte fashion influencer si sono mostrate con pantaloni cropped remixati in una versione più moderna ed elegante. A poco a poco, questi pantaloni iconici del primo decennio sono tornati di moda e si stanno finalmente facendo strada nelle tendenze del momento. Alcune star hanno seguito a loro volta questa moda adottando i pantaloni capri in tutte le loro declinazioni: in jeans, nella versione classica o addirittura in stile cargo.

Di recente, Gigi Hadid è scesa in strada in pantaloni capri in denim con una semplice camicetta nera. Sua sorella, Bella, ha camminato sul tappeto rosso a un evento di moda con un look completo di jeans che includeva pantaloncini. Audace ma di successo. Su Instagram, la designer Alexa Chung ha pubblicato una foto del suo look capri leopardato con un paio di ballerine. Un outfit elegante con un tocco di originalità. Anche l’attrice Sarah Jessica Parker e il cantante e designer Pharrell Williams confermano la validità di questa tendenza.

Gigi Hadid – Bella Hadid – Pharrell Williams © Tiberina Hobson/Jacopo Rauli/Gotham/Getty Images



la sua origine

Se ora è nei camerini di molte star e fashion influencer, nessuno si aspetta davvero che i pantaloncini tornino quest’anno. Nella mente di molte persone è ancora associato alla moda volgare dei primi anni 2000 e ai fastidiosi red carpet di alcune celebrità. Ricordiamo in particolare Rihanna, Beyoncé o anche Christina Aguilera che nel 2005 hanno sfilato con orgoglio nei loro capri. READ La scena LGBT ha scioccato gli spettatori e la produzione ha reagito

Dopo essere diventati un pezzo iconico negli anni ’90 e 2000, i capri sono nati alla fine degli anni ’40 e sono stati creati dalla designer Sonia de Lennart. Il suo nome deriva dal fatto che era popolare per la prima volta sull’isola italiana di Capri. Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, l’attrice Brigitte Bardot, vero e proprio simbolo della sua epoca, lanciò in Francia la moda dei pantaloncini corti. Dopo un breve successo, il pezzo è stato abbandonato per altri pantaloni più “femminili”, prima di fare un grande ritorno nel corso degli anni ’90 e 2000. Sapete cosa è successo dopo. Nel 2023, i capri hanno (di nuovo) una nuova vita per la gioia degli amanti della moda retrò.



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.

Come lo indossi nel 2023?

Lo ammettiamo, i pantaloncini non sono necessariamente il capo indossabile più facile da guardare. Dovrai fare le cravatte giuste per evitare di sembrare una star di Disney Channel negli anni 2000. Primo punto: scegli pantaloncini della giusta lunghezza. Dovrebbe fermarsi appena sotto il ginocchio o appena sotto il polpaccio. Evita di indossare pantaloni troppo corti o troppo lunghi, perché l’effetto non sarà lo stesso. Poi, per i modelli, apprezziamo soprattutto quelli che indossano jeans e pantaloni lunghi, classici. Quando si tratta di colore, tutto è possibile. Ma se vuoi sfumarlo facilmente, scegli colori neutri come nero, marrone o jeans.

Per un look moderno e alla moda, abbina i tuoi pantaloni capri con un paio di ballerine, sabot con tacco o tacchi. I pantaloncini aggiungono un tocco maschile e leggermente regressivo al tuo look, quindi dovrai bilanciarlo con pezzi più femminili. Una camicetta di pizzo, una scollatura alla Bardot, un top in rete o una semplice camicetta bianca andranno benissimo. Non dimenticare di aggiungere accessori come gioielli (molti gioielli), una cintura, una borsa e perché no un fermaglio per capelli. In estate come in inverno, gli occhiali da sole ti regaleranno sempre un look stiloso e di tendenza. READ Morte alla festa di Travis Scott: il rapper non lo ha sentito urlare durante la sua esibizione ad Astroworld

Ecco le migliori ispirazioni capri trend avvistate sui social:



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo. READ La storia straziante dietro il tatuaggio di Miss Nord Pas de Calais | Le persone



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.



Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.