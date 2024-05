La coppia granducale dà il benvenuto all’ottavo nipote

La principessa Alexandra di Lussemburgo ha dato alla luce il suo primo figlio il 14 maggio 2024. La principessa Alexandra e suo marito Nicola Bagori sono i genitori felici di una bambina di cui hanno già rivelato il nome. Il loro primo figlio è l’ottavo nipote del granduca Enrico e della granduchessa Maria Teresa.

La principessa Alexandra e Nicholas Bagory costruiscono la loro casa

Il 2024 è un anno di buone notizie per la famiglia del Granduca. Il 7 gennaio, il principe Felice di Lussemburgo, secondo figlio del granduca Enrico e della granduchessa Maria Teresa, e sua moglie, la principessa Claire, hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio, di nome Balthazar. Le note rosee in famiglia continuano con la nascita del primo figlio della principessa Alexandra.

La principessa Alexandra e Nicholas Bagory lasciano la chiesa dopo la cerimonia di matrimonio religioso il 29 aprile 2023 (Foto: Albert Niebuhr/DPA/ABACAPRESS.COM)

La principessa Alexandra di Lussemburgo, 33 anni, unica figlia dei cinque figli adulti della coppia, ha dato alla luce il suo primo figlio a Parigi il 14 maggio 2024, un anno dopo il suo matrimonio. La principessa Alexandra ha sposato civilmente Nicola Bagory il 22 aprile 2023 in Lussemburgo, per poi sposarsi religiosamente la settimana successiva a Bormes-les-Mimosas, nel Var, in Francia.

La principessa Alexandra di Lussemburgo durante il suo matrimonio civile con Nicolas Bagory nell’aprile 2023 (Foto: Misha Shoemaker/ABACAPRESS.COM)

Il nuovo membro della famiglia granducale è quindi una bambina, che è solo la seconda femmina tra i nipoti della coppia granducale. La principessa Alexandra è l’unica femmina dei cinque figli adulti della coppia, e i suoi fratelli sono tutti padri di bambini, ad eccezione di una principessa tra i figli del principe Felix.

La famiglia granducale si allarga con l’arrivo della giovane Victoire Bagory

Il granduca ereditario Guillaume è padre di due figli: il principe Carlo (2020) e il principe François (2023). Il principe Felix, secondogenito della coppia granducale, è padre di tre figli: la principessa Amalia (2014), il principe Liam di Nassau (2016) e il principe Balthasar (2024). Il principe Luigi, terzogenito della coppia granducale, è anche padre di due figli: il principe Gabriele (2006) e il principe Noè di Nassau (2007). Il principe Sebastian, l’ultimo dei fratelli, è ancora single.

La principessa Alexandra e Nicholas Bagory circondati dalla famiglia granducale durante il loro matrimonio religioso in Francia nell’aprile 2023. Victoire Bagory è nata nona in linea di successione al trono granducale (Immagine: Histoires Royales)

La principessa Alexandra è attualmente l’ottava in linea di successione al trono del Granduca. È caduto di un posto lo scorso gennaio, con la nascita del principe Balthazar di Nassau. Pertanto, sua figlia Vittoria è nata nona in ordine di successione. Divenne il primo membro della famiglia granducale a figurare nell’ordine di successione, senza detenere alcun titolo.