La principessa Leonor in rosa confetto per guardare un film di Barbie al cinema con i suoi genitori e la regina Sofia

La famiglia reale spagnola si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza alle Isole Baleari. Mentre il re Felipe e la regina Letizia sono ufficialmente in settimana di ferie, vengono visti con le loro due figlie e la regina Sofia all’ingresso del cinema di Maiorca. L’abito rosa della principessa Leonor Candy alludeva al film che stavano per vedere. Alla proiezione di Barbie hanno partecipato Re Felipe, la Regina Letizia, la Principessa delle Asturie, la Principessa Sofia e la Regina Sofia.

Andare al cinema durante gli ultimi giorni di vacanza della famiglia reale spagnola

La prima settimana delle vacanze estive della famiglia reale si svolge sempre a Maiorca, l’isola più grande delle Isole Baleari. I monarchi alternano quindi visite di stato, momenti di riposo privato e alcune uscite private in cui i paparazzi sono tollerati. La seconda settimana di solito è piuttosto riservata e la famiglia di solito ne approfitta per andare all’estero. Solo i paparazzi hanno scoperto la destinazione per caso.

Il re Felipe e la regina Letizia lasciano il cinema, a Maiorca, dove hanno assistito alla proiezione del film Barbie con le loro figlie e la regina Sofia (Foto: Raul Terrell/Europa Press/ABACAPRESS.COM)

Quest’anno sembra che il re Felipe VI, 55 anni, e la regina Letizia, 50 anni, abbiano scelto di non viaggiare all’estero e trascorrere tutte le loro vacanze vicino alla regina onoraria Sofia, soggiornando a Maiorca. Questo è ciò che i giornalisti hanno potuto vedere con stupore quando hanno visto il Re e la Regina di Spagna uscire dal cinema giovedì sera, 10 agosto 2023. Il Re Felipe e la Regina Letizia erano accompagnati dalle loro due figlie, la Principessa Leonor, 17 anni, e la Principessa Sofia, 16 anni.

La principessa Leonor indossa l’apparecchio da alcuni mesi e continua il suo trattamento ortodontico da oltre un anno (Foto: GTres/ABACAPRESS.COM)

Principessa delle Asturie in Barbie rosa per guardare il film con la famiglia

Solo l’erede al trono di Spagna ha rispettato il codice di abbigliamento autoimposto quando ha partecipato alla proiezione di un film di Barbie! La principessa Leonor è stata l’unica a indossare un abito rosa per vedere il film, diretto da Greta Gerwig. Abito midi rosa di Sfera, dice stato reale. Era indossato con una borsa a tracolla da Adolfo Dominguez. Se non avete seguito l’Infanta Sofia Leonor e il suo outfit rosa, indossano ancora i suoi immancabili tacchi a spillo con zeppe in corda.

Solo la Principessa Leonor ha aderito al codice di abbigliamento autoimposto per guardare il film di Barbie (Foto: Raoul Tyrrell/Europa Press/ABACAPRESS.COM)

La regina Letizia ha indossato una camicia di seta TCN con una borsa a tracolla bianca Ansa per Ansa. Letizia vestita come sua suocera, regina onoraria Sofia includiSandali tradizionali spagnoli. L’infanta Sofia ha indossato un abito con motivi floreali di bouganville di Indi & Cold.

La Regina Sofia, l’Infanta Sofia e la Regina Letizia nella foto all’uscita dal cinema dopo la sfilata di Barbie (Foto: GTres/ABACAPRESS.COM)

La regina Sofia vede un film di Barbie con suo figlio e le sue figlie

Il fenomeno cinematografico batte tutti i record. A meno di un mese dalla sua uscita mondiale, i suoi incassi al botteghino hanno superato il miliardo di dollari, il secondo film dell’anno a raggiungere il traguardo dopo Super Mario Bros. e il cinquantatreesimo nell’intera storia del cinema da Titanic nel 1998, che fu il prima, secondo assegnato.

La Principessa delle Asturie sorride selvaggiamente mentre esce dal cinema con suo padre, pochi giorni dopo l’inizio del suo addestramento militare triennale (Foto: Raul Terrell/Europa Press/ABACAPRESS.COM)

È anche il primo film diretto da una donna a raggiungere il miliardo di dollari. Un disco che si inserisce perfettamente nella storia del film Barbie, che gioca con i cliché sessuali e maschili. Numerama Maggiori informazioni su una bambola interpretata da Margot Robbie “femminista e politicizzato” Quel Mattel e Ken, interpretato da Ryan Gosling“lotta con la sua virilità”.

La regina Sofia ha dimostrato di essere ancora al passo con i tempi, nonostante i suoi 84 anni, accompagnando al cinema il figlio, la nuora e le figlie. La regina si sta godendo i suoi ultimi momenti con la sua famiglia, poiché le vacanze stanno già volgendo al termine. Il 15 agosto re Felipe sarà in Paraguay per l’insediamento del nuovo presidente. Il 17 agosto la Principessa delle Asturie entrerà all’Accademia Militare Generale di Saragozza. Il 29 agosto sarà l’Infanta Sofia a fare il suo debutto al liceo, facendo il suo primo ritorno in collegio presso l’UWC Atlantic College in Galles, istituto in cui si è diplomata sua sorella maggiore.