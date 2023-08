Sam cambia volto: Hélène de Vaugerolles sostituisce Natasha Lindinger

Gli appassionati di Sam dovranno ancora una volta prendere i loro segni. Con un touchdown al settimo round contro La En, Natasha Lindinger non interpreterà più l’insegnante di francese. E l’attrice, arrivata nella seconda stagione per sostituire Mathilde Senner, ha annunciato lo scorso autunno che avrebbe lasciato la nave. Motivo addotto: necessità di ristrutturazione. Va bene perché TF1 gli ha offerto l’opportunità facendolo apparire da allora nella serie Avenir e nel film TV nelle sue mani.

In questa eroina inedita sarà ora tradotta da Hélène de Vaugirol, vista in Balthazar. Ma un’ulteriore rinuncia attende i telespettatori, quella di Barbara Cabrita. L’attrice ha incarnato il personaggio dell’insegnante di matematica Felicia. Tuttavia, lo abbiamo immaginato per continuare l’avventura, mentre il suo personaggio era stato precedentemente aggiornato alla direzione scolastica. Ma le aspettative dell’attrice in termini di sviluppo del suo ruolo erano superiori a quelle di TF1, il coproduttore francese. All’inizio di questa puntata, composta da sei episodi, gli sceneggiatori raccolgono i pezzi. Se la scomparsa di Felicia viene messa da parte così in fretta, il ritorno di Sam viene messo sotto i riflettori. State tranquilli: il suo ritorno sarà davvero buono e netto. Con una sorpresa in serbo. Per quanto riguarda gli altri eroi, e mentre Laurent (Thierry Neuwicz) ha accumulato conquiste dalla partenza di Sam, Xavier (Fred Testout) ha pubblicato un bestseller ed è stato nominato regista ad interim, prima che Anne-Marie (Chantal Ladsous) torni a dirigere l’edificio. . Inoltre, l’incontro di quest’ultimo con quest’ultimo potrebbe sconvolgere l’equilibrio della sua fondazione. Qualcosa per dare nuova vita a tutto.