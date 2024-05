Gli abitanti di Liegi scoprono un pianeta grande quanto la Terra ma dove la notte è infinita e l’anno continua… 17:00

“Speculoos 3b ha praticamente le stesse dimensioni del nostro pianeta ed è anche rocciosoL’astronomo Michael Gillon, direttore della ricerca FNRS all’ULiège e primo autore dell’articolo pubblicato su… Astronomia della natura. L’anno, cioè il ciclo attorno alla stella, dura circa 17 ore. D’altra parte, i giorni e le notti potrebbero non finire mai. Crediamo già che il pianeta sia in rotazione sincrona (Quando un pianeta ruota attorno al proprio asse nello stesso momento in cui orbita attorno alla stella attorno alla quale orbita, ndr), in modo che lo stesso lato, detto lato giorno, sia sempre rivolto verso la stella, come la Luna verso la Terra. Il lato notturno sarebbe chiuso nell’oscurità infinita.

Dopo i trappisti

D’altronde bisogna subito abbandonare la speranza di trovarvi possibili tracce di vita: “È molto vicino alla sua stella (a 2600°C)“E quindi troppo caldo per viverci.”Michael Gillon avverte.

Questo non significa che non sia interessante. Innanzitutto questa è solo la seconda volta che viene scoperto un pianeta o un gruppo di pianeti attorno ad una stella di questo tipo. Il primo gruppo erano i famosi pianeti TRAPPISTI, che erano già stati osservati grazie al prototipo dei telescopi Speculus. Le stelle nane ultrafredde come Speculoos 3 hanno la massa più bassa nel nostro universo. Ha dimensioni simili a Giove ed è due volte più freddo, 10 volte meno massiccio e 100 volte meno luminoso del nostro Sole. Sono 100 volte più vecchie della nostra stella e saranno le ultime stelle a brillare mentre l’universo diventa freddo e oscuro.

Rappresentazione artistica dello Speculoos 3b e della sua stella. Credito Yulig

Sebbene siano più comuni nell’Universo rispetto alle stelle simili al Sole, le stelle nane ultrafredde non sono ancora ben comprese a causa della loro bassa luminosità. In particolare, si sa molto poco dei loro pianeti, anche se rappresentano gran parte del numero di pianeti nella nostra Via Lattea. Speculoos 3b può dirci di più su questo tipo di pianeta, con uno studio dettagliato ora possibile. Con il lancio nel 2021 del telescopio spaziale James Webb, che rivoluzionerà la nostra conoscenza dell’universo, “Possiamo persino studiare i minerali sulla superficie del pianeta!”Elsa Ducrot, ex ricercatrice dell’Università di Liegi e attualmente di stanza all’Osservatorio di Parigi, esulta.

Bombardato da radiazioni

Sappiamo già che, a causa della sua orbita estremamente breve, il pianeta riceve circa sedici volte più energia al secondo di quella che la Terra riceve dal Sole, ed è quindi bombardato da radiazioni ad alta energia. “In un ambiente del genere, l’esistenza di un’atmosfera attorno al pianeta è altamente improbabile.“, spiega Julien de Wit, laureato all’Università di Liegi, professore al Massachusetts Institute of Technology e condirettore dell’Osservatorio Spiculus Nord e del suo telescopio Artemis, sviluppato in collaborazione dall’Università di Liegi e dal Massachusetts Institute of Technology e il fondamento di questa scoperta. Il fatto che questo pianeta non abbia atmosfera potrebbe essere un vantaggio in diversi modi. Pertanto, questo potrebbe permetterci di imparare molto sulle stelle nane estremamente fredde, che a loro volta consentiranno studi più approfonditi dei loro pianeti potenzialmente abitabili. “Questa scoperta dimostra la capacità del nostro osservatorio Speculoos-Nord di rilevare esopianeti delle dimensioni della Terra, il che si presta bene a studi dettagliati. E questo è solo l’inizio! Grazie al sostegno finanziario della Regione Vallonia e dell’Università di Liegi, i due nuovi telescopi Orion e Apollo potranno presto trovare Artemis sull’altopiano del vulcano Teide a Tenerife per accelerare la ricerca di questi magnifici pianeti.Conclude Michael Gillon.