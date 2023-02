Questi animatori sono meno belli nella vita reale che in TV

Denis Brogniart non è il primo uomo del piccolo schermo ad essere criticato dai suoi colleghi… Isopix / d

Scritto da Federico Weil

Animatori tirannici, subalterni alienanti e Homer irritante, il piccolo schermo ne ha già contati alcuni. Uno dei resti più famosi Jay Luxche può inviare il suo microfono o file ai suoi assistenti principali. Gli è persino capitato di gettare un asciugacapelli perché i suoi capelli erano cattivi.





Ibn Musaed d’Intervilles’, Leone Limone, non era meno spericolato. In un’intervista, Denise Faber ha ricordato il suo primo incontro con lui: “

Stavo prendendo l’ascensore, quando è arrivato accanto a me. Mi guardò e disse: chi sei? È stato terrificante. Un’altra volta, quando lei stava guidando con lui per andare al Festival della Televisione di Montecarlo, si ritrovarono coinvolti negli affari. Poi il Grande Leone si allontanò con i passanti che lo fissavano e urlavano loro: “

Ti ho proibito di conoscermi! è abbastanza ! »

Jai Locks e Leon Olive erano famosi per la loro rabbia brutale. -Medico

Ma non devi tornare indietro di decenni per trovare animatori che a volte si distinguono.

Nel 2020, in “Don’t Touch My Letter!”, due editorialiste, Francesca Antoniotti e Amelie Beaton, se ne sono andate… Jean-Luc Richmann. « È riuscito a ingannare 3,5 milioni di spettatori ogni giorno. Off Air non è la personalità comprensiva e benevola che vuole trasmettere. Con le sue squadre è molto dura. »

Accuse di essere un falso giusto erano già state fatte qualche anno prima sullo stesso set a cui il conduttore di “The Twelve Noon Strikes” ha sapientemente risposto: “

Quando le persone dicono che non sono davvero un bravo ragazzo, in realtà funziona per me, perché se fossi davvero un bravo ragazzo, avrei mangiato molto tempo fa. D’altra parte, so di non essere cattivo!

»

Jean-Pierre Bernout Era anche famoso per essere assetato di sangue. Anche il burlone di JT, Jacques Legros, menzionato di recente nel libro Their Strained Relationships. “

Come ogni personaggio, aveva i suoi eccessi. »

I critici lo hanno descritto dalla vedova di Bernaut, Natalie Markway, come “

Gelosia dopo la morte ».

Descriviamo in dettaglio il caso di Denis Brogniart al Ciné-Télé-Revue, che sarà in vendita da giovedì 2 febbraio.





