‘Lasciami in pace’: nell’incomprensione del pubblico, Billie Eilish accusa Variety di ‘smascherarla’ | la gente

In un’intervista pubblicata il 13 novembre sulla rivista Variety, che la vedeva in copertina, Billie Eilish ha dichiarato di essere attratta dalle donne. “Li amo così tanto. Li amo come persone. Mi attraggono come persone. Sono davvero attratto da loro.”

Dopo la pubblicazione di questa intervista, la cantante è apparsa sul tappeto rosso alla cerimonia di premiazione “Hitmakers” della rivista questo fine settimana. Sulla telecamera, un giornalista le ha chiesto di nuovo che aspetto avesse. La star ha spiegato con un sorriso che “non si rendeva conto che la gente non lo sapeva”.

“Ho visto l’articolo e ho pensato: “Oh, credo di essere uscito oggi.”. “Ma è emozionante per me… È bello che la gente lo sappia”, ha aggiunto, ma non si è voluta mettere in una gabbia: “Ho un problema con questo tipo di etichette… Perché non possiamo semplicemente essere lì? Questo è quello che sono stato per un po’. “Lungo. È solo che non ne parlo mai. Ooops!”

Nel corso della serata l’artista ha ricevuto il premio come miglior canzone cinematografica dell’anno per il suo film “What Was I Made For” tratto dal film Barbie.



Le cose hanno preso una piega diversa su Instagram. Nonostante l’apparente tono gentile di questo scambio, Billie Eilish ha accusato la giornalista di “smascherarla” senza il suo consenso. “Grazie Variety per il mio premio e per esserti presentato sul tappeto rosso alle 11 invece di parlarmi di altre cose importanti. Adoro i ragazzi e le ragazze, per favore lasciami in pace su questo. Letteralmente, non ci interessa. Streaming ‘Per cosa sei fatto'” Invece di quello. READ Il compositore argentino Jorge Melchberg, famoso per la canzone "El Condor pasa", è morto a Parigi all'età di 93 anni.

I tifosi sono confusi

Contattata dalla BBC in merito alla questione, Variety ha semplicemente citato l’intervista con Billie Eilish, in cui parlava della sua attrazione per le donne.

Molti fan del cantante condividono la loro incomprensione su ciò che ha pubblicato il loro idolo. “Penso che tu abbia fatto coming out nell’articolo, quando hai detto che sei attratto dalle donne”, ha commentato un netizen. “La giornalista è stata molto gentile e voleva solo confermare quello che ho detto effettivamente durante l’intervista…”, “Come può escluderti? Sei tu che nell’intervista hai detto che era ‘ovvio’, e possiamo ancora leggilo sotto il post.



